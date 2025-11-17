Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

--0,02

EUR

48,98

+0,10

Наличный курс:

USD

42,18

42,10

EUR

49,15

49,00

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Почти до 36 долларов. Цена на российскую нефть рухнула до минимума с марта 2023 года

добыча нефти
Цена на российскую нефть рухнула / Freepik

На прошлой неделе стоимость российской нефти марки Urals опустилась до самого низкого уровня более чем за два с половиной года – еще до вступления в силу новых санкций США против двух крупнейших нефтяных компаний РФ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

В четверг цена Urals в черноморском порту Новороссийск упала до 36,61 доллара за баррель, что стало минимум с марта 2023 года.

По данным Argus Media, аналогичная ситуация наблюдалась и в Балтийском море.

В пятницу цены чуть-чуть восстановились, но остаются на многолетнем дне.

Удар по бюджету Кремля

Резкое падение цен создает серьезное давление на финансовые показатели российских нефтяных компаний и автоматически уменьшает налоговые поступления в бюджет РФ. А это критический фактор для ведения войны: нефть и газ обеспечивают около 25% доходов российского бюджета.

После объявления 22 октября администрацией президента США Дональда Трампа о внесении "Роснефти" и "Лукойла" в санкционный список, спрос на российскую нефть резко упал.

Хотя конечный срок прекращения сотрудничества – 21 ноября, ряд нефтеперерабатывающих заводов в Китае, Индии и Турции уже приостановили закупки и начали искать альтернативных поставщиков.

Urals продают с рекордными скидками

После санкций Urals начала торговаться с самыми большими скидками к эталонной Brent за последние полтора года:

  • средняя скидка достигла 23,52 доллара за баррель,
  • это самый высокий показатель с июня 2023 года.

Покупатели опасаются вторичных санкций США, которые могут быть наложены на кого угодно, кто продолжит работать с российской нефтью.

Даже на китайском и индийском направлениях Urals остается на несколько долларов дешевле Brent, и это без учета стоимости доставки, которая делает российскую нефть еще менее выгодной.

Доходы России от сырой нефти и продуктов ее переработки упали в октябре до 13,1 миллиарда долларов. Это на 2,3 млрд долларов меньше, чем в октябре прошлого года. Экспорт нефтепродуктов сократился на 40 000 до 2,3 миллиона баррелей в сутки, достигнув самого низкого уровня с 2017 года.

Китайские государственные нефтяные компании также приостановили морские закупки российской нефти. Это произошло после того, как США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла".

Автор:
Татьяна Гойденко