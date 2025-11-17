Нефть дешевеет после возобновления работы российского порта

Мировые цены на нефть 17 ноября пошли вниз, нивелировав рост прошлой недели. Падение котировок привело к возобновлению загрузки в российском экспортном хабе "Новороссийск", где после украинской атаки работа была приостановлена на два дня.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник снизились на 53 цента, или 0,82%, до 63,86 доллара за баррель. Контракты на американскую WTI торговались на уровне 59,53 доллара за баррель, что на 56 центов, или 0,93% ниже показателя пятницы.

Накануне оба бенчмарка демонстрировали рост более чем на 2%, завершив неделю в "плюсе" после приостановки экспорта в Новороссийск и на соседнем терминале Каспийского трубопроводного консорциума — узлах, через которые проходит ориентировочно 2% мировых поставок нефти.

Инвесторы о рисках

В субботу украинские силы сообщили об атаке на Рязанский НПЗ, а уже на следующий день Генеральный штаб заявил об ударе по Новокуйбышевскому заводу в Самарской области.

Аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тадзава отмечает, что инвесторы пытаются оценить долгосрочное влияние этих ударов на экспорт российской нефти, в то же время фиксируя прибыль после недавнего роста котировок. По его словам, ощущение профицита предложения из-за увеличения добычи ОПЕК+ сохраняется, а цена WTI, вероятно, будет удерживаться около 60 долларов за баррель.

Участники рынка также следят за действием американских санкций, с 21 ноября запрещающих соглашения с "Лукойлом" и "Роснефтью". Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы работают над законодательством о санкциях против любой страны, продолжающей бизнес с Россией, и в перечень может быть добавлен Иран.

Между тем, ОПЕК+ в этом месяце согласовала повышение добычи еще на 137 тыс. баррелей в сутки в декабре, после аналогичных шагов в октябре и ноябре, и запланировала паузу в начале следующего года.

В отчете ING прогнозирует профицит мирового рынка нефти как минимум до 2026 года, но предупреждает о росте рисков для поставок из-за активизации украинских атак и инцидента с захватом иранскими силами танкера в Оманском заливе.

За последней отчетной неделей спекулянты увеличили чистые длинные позиции в ICE Brent, в основном из-за закрытия "шорт", поскольку часть трейдеров избегает коротких ставок на фоне неопределенности, связанной с санкциями и рисками для поставок.

Реакция украинского рынка

Несмотря на колебания на внешних рынках, на украинском топливном рынке основное влияние оказывают американские санкции против "Лукойла" и "Роснефти".

Как отмечают опрошенные Delo.ua эксперты, ажиотаж в странах ЕС может и дальше толкать вверх цены на дизель, тогда как бензин, по их оценкам, будет оставаться относительно стабильным. В то же время, газ также имеет небольшой потенциал к удорожанию из-за роста спроса.