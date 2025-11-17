Нефть подорожала из-за атаки на порт "Новороссийск": какими будут цены на украинских АЗС

Нефтяные котировки на мировых рынках выросли после того, как украинские дроны атаковали российский порт Новороссийск. В этот порт ведет нефтепровод и кроме российской нефти он отгружает на мировой рынок нефть из Казахстана. Но на украинском топливном рынке определяющим фактором остаются санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" . Эксперты которых опросили Delo.ua , говорят, что из-за ажиотажа на рынках ЕС дизель еще будет иметь потенциал к удорожанию, тогда как цена бензина будет оставаться стабильной. Тем временем газ может также немного подорожать из-за незначительного роста спроса.

Порт Новороссийск прекратил экспорт 2,2 млн баррелей нефти, что сопоставимо с 2% мировой поставки. Это вызвало у трейдеров опасения относительно предложения нефти на мировых рынках и повысило котировки. Уже 16 декабря по данным СМИ россияне возобновили отгрузку из порта.

По состоянию на вечер пятницы 14 ноября по сравнению с предыдущим днем декабрьские фьючерсы эталонной марки Brent подорожали на $1,38 за баррель или на 2,19% до $64,39 за баррель, а декабрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate увеличились на $1,0 баррель. В течение недели котировки Brent выросли на 1,2%, а WTI - 0,6%.

Инвесторы также следят за влиянием санкций на поставку российской нефти на мировой рынок. 14 ноября Великобритания приостановила действие санкций, что позволит болгарскому НПЗ в Бургасе и сети АЗС, связанной с ним вести бизнес с британскими компаниями и банками. Эти активы принадлежат российскому "Лукойлу", но болгарское правительство их национализировало, поэтому для них сделали исключения.

Дизель на АЗС будет стоить дороже бензина

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели дизель в опте немного подешевел. По состоянию на 14 ноября по сравнению с 7 ноября средняя оптовая цена дизельного горючего в Украине снизилась на 32 коп./л до 52,1 грн/л, а по сравнению с 12 ноября дизель в среднем подешевел на 20 коп./л.

Котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 14 ноября по сравнению с 13 ноября выросли на $21,40/т и достигли $740,40/т. На валютном рынке фиксируются значительные изменения: курс доллара вырос до 41,10 грн (+0,10 грн), а евро – до 48,90 грн (+0,29 грн), согласно данным НБУ. Контракты на импорт горючего в Украину заключаются в долларах, а акцизы на границе оплачиваются в евро.

Бензин в опте за прошлую неделю наоборот подорожал. По состоянию на 14 ноября, по сравнению с 7 ноября, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 0,50 грн/л или на 1,01% до 49,81 грн/л, по сравнению с 12 ноября средняя оптовая цена бензина выросла на 1,24% или на 61 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах в преддверии 13 ноября увеличились на 0,6-1,6%. В портах северо-западной Европы котировки выросли на $12/т, до $767/т - $784/т, а в Средиземноморье - на $4-5/т, до $726/т - $740/т. За первые 12 дней ноября среднесуточные объемы поставок всех марок бензина увеличились на 16,9% по сравнению с октябрем.

На АЗС на прошлой неделе продолжило дорожать дизельное топливо. Так, 14 ноября дизель подорожал на станциях ОККО и WOG цена ДТ на 1 грн/л, до 61,99 грн/л, сравнившись с ценой бензина А-95. Ukrnafta повысила цену ГП на 1 грн/л до 58,99 грн/л. Кроме того, стелы корректировали Motto, Marshal, BVS, 24/7, KLO (г. Киев и Киевская обл.), RLS (Днепропетровская обл.), Eleron (Закарпатская обл.), Autotrans (Полтавская обл.), Neftek (Днепропетровская обл.) и другие региональные сети. По состоянию на 14 ноября, по сравнению с 7 ноября средняя цена бензина А-95 выросла на 18 коп./л до 59,07 грн/л, а средняя цена дизтоплива за неделю увеличилась на 1,6 грн/л до 58,53 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, на оптовом рынке дизтоплива остается ажиотажная наценка, трейдеры продают горючее по цене 50-51 грн/л, в то время как реальная цена поставки составляет 48-49 грн/л. Бизнесмен говорит, что в розничном сегменте для дизтоплива остается потенциал к росту. И вполне вероятно, что цена вырастет в конце этой недели, потому что большие сети воздержатся от повышения цен накануне "черной пятницы", которая должна состояться 28 ноября. Так что на этой неделе цена на бензин остается неизменной, а дизтопливо на АЗС может дополнительно подорожать на 1 грн/л и на станциях крупнейших сетей АЗС ОККО и WOG цена дизеля превысит цену бензина.

Далее все будет зависеть от того, как будут разворачиваться события после начала действия санкций против "Роснефти" и "Лукойла". Если этим компаниям оставят лазейку для поставки нефти в ЕС, цена дизеля может развернуться в сторону падения. Если нет, то появится потенциал для дальнейшего удорожания цен. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Зерносушилки поддерживают спрос на пропан-бутан

По данным "Нафторынка", за прошедшую неделю оптовые цены на пропан-бутан в Украине несколько выросли. По состоянию на 14 ноября, по сравнению с 12 ноября, средняя цена LPG на условиях доставки по Украине выросла на 408 грн/т до 56 504 грн/т. Рост цен преимущественно центральные и восточные области из-за того, что крупный трейдер "Полтава Газтрейд" увеличил цену на 200-1 267 грн/т в зависимости от области.

Средняя цена газа на условиях самовывоза выросла на 13 грн/т, достигнув 54327 грн/т. В Полтавской области "Полтава Газтрейд" подняла цену на 1100 грн/т до 56500 грн/т.

11 ноября на торгах Gazotrade от "Системойлинжиниринг" 57 т сжиженного газа внутренней добычи было реализовано за 55 100 грн/т (с НДС). Уже 12 ноября 95 т было продано по цене больше 400 грн/т (55 500 грн/т). Рост продолжился 14 ноября: 57 т было реализовано по 50 800 грн/т (с НДС).

Среднесуточный показатель импорта сжиженного газа за 12 дней ноября остался на уровне 2,7 тыс. т, увеличившись на 2% по сравнению с октябрем. В частности, 0,8 тыс. т/сутки приходится на снабжение газовозами.

На АЗС цены на пропан-бутан остаются в основном неизменными. По состоянию на 14 ноября, по сравнению с 7 ноября, средняя цена газа выросла на 4 коп./л до 34,26 грн/л, а по сравнению с 12 ноября средняя цена возросла на 2 коп./л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе рынок ожидает оживление в опте, поскольку на Черном море начались штормы и газ в страну танкерами завозят медленнее. Пока около 60% всего импорта пропан-бутана в Украину заходит именно танкерами. При этом после уборки урожая активизировали работу зерносушилки, которые являются значительным сезонным потребителем газа.

Одновременно с этим за последние несколько недель снизилась маржа сетей АЗС, торгующих газом. Поэтому, по мнению Шубана, на этой неделе возможно повышение цены на газ в среднем на 20 коп./л.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 35,99 WOG 61,99 61,99 35,98 Socar 61,99 61,99 35,98 Motto 58,49 56,49 32,99 БРСМ-Нафта 54,99 53,99 32,79

Данные: приложения сетей АЗС.