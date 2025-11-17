Нафта здорожчала через атаку на порт "Новоросійськ": якими будуть ціни на українських АЗС

Нафтові котирування на світових ринках зросли після того, як українські дрони атакували російський порт Новоросійськ. До цього порту веде нафтопровід і крім російської нафти він відвантажує на світовий ринок нафту з Казахстану. Але на українському паливному ринку визначальним фактором залишаються санкції США проти "Лукойла" та "Роснєфті" . Експерти яких опитало Delo.ua , кажуть, що через ажіотаж на ринках ЄС дизель ще матиме потенціал до здорожчання, тоді як ціна бензину залишатиметься стабільною. Тим часом газ може також трохи подорожчати через незначне зростання попиту.

Порт Новоросійськ припинив експорт 2,2 млн барелів нафти, що співставно з 2% світового постачання. Тож це викликало у трейдерів побоювання стосовно пропозиції нафти на світових ринках та підвищило котирування. Вже 16 листопада за даними ЗМІ росіяни відновили відвантаження нафти з цього порту.

Станом на вечір п'ятниці 14 листопада порівняно з попереднім днем грудневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $1,38 за барель або на 2,19% до $64,39 за барель, а грудневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшились на $1,4 або на 2,19% до $60,09 за барель. Протягом тижня котирування Brent зросли на 1,2%, а WTI — 0,6%.

Інвестори також стежать за впливом санкцій на постачання російської нафти на світовий ринок. 14 листопада Велика Британія призупинила дію санкцій, що дозволить болгарському НПЗ в Бургасі та мережі АЗС, яка з ним пов'язана вести бізнес з британськими компаніями та банками. Ці активи належать російському "Лукойлу", але болгарський уряд їх націоналізував, тож для них зробили виключення.

Дизель на АЗС коштуватиме дорожче за бензин

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" наприкінці минулого тижня дизель в гурті трохи здешевшав. Станом на 14 листопада порівняно з 7 листопада середня гуртова ціна дизельного пального в Україні знизилась на 32 коп./л до 52,1 грн/л, а порівняно з 12 листопада дизель в середньому здешевшав на 20 коп./л.

Котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпалива) на Лондонській біржі 14 листопада порівняно з 13 листопада зросли на $21,40/т і досягли $740,40/т. На валютному ринку фіксуються значні зміни: курс долара зріс до 41,10 грн (+0,10 грн), а євро — до 48,90 грн (+0,29 грн), згідно з даними НБУ. Контракти на імпорт пального в Україну укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин в гурті за минулий тиждень навпаки здорожчав. Станом на 14 листопада порівняно з 7 листопада середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 0,50 грн/л або на 1,01% до 49,81 грн/л, порівняно з 12 листопада середня гуртова ціна бензину зросла на 1,24% або на 61 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах напередодні 13 листопад збільшилися на 0,6-1,6%. В портах північно-західної Європи котирування зросла на $12/т, до $767/т - $784/т, а в Середземномор’ї — на $4-5/т, до $726/т - $740/т. За перші 12 днів листопада середньодобові обсяги постачання всіх марок бензину збільшилися на 16,9% порівняно з жовтнем.

На АЗС на минулому тижні продовжило дорожчати дизельне пальне. Так 14 листопада дизель здорожчав на станціях ОККО і WOG ціна ДП на 1 грн/л, до 61,99 грн/л, зрівнявшись із ціною бензину А‑95. Ukrnafta підвищила ціну ДП на 1 грн/л, до 58,99 грн/л. Крім того, стели коригували Motto, Marshal, BVS, 24/7, KLO (м. Київ і Київська обл.), RLS (Дніпропетровська обл.), Eleron (Закарпатська обл.), Autotrans (Полтавська обл.), Neftek (Дніпропетровська обл.) та інші регіональні мережі. Станом на 14 листопада порівняно з 7 листопада середня ціна бензину А-95 зросла на 18 коп./л до 59,07 грн/л, а середня ціна дизпального за тиждень збільшилась на 1,6 грн/л до 58,53 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, на гуртовому ринку дизпалива залишається ажіотажна націнка, трейдери продають пальне за ціною 50-51 грн/л, тоді як реальна ціна постачання складає 48-49 грн/л. Бізнесмен каже, що в роздрібному сегменті для дизпалива ще залишається потенціал до росту. І цілком ймовірно що ціна зросте наприкінці цього тижня, бо великі мережі утримаються від підвищення цін напередодні "чорної п'ятниці", яка має відбутися 28 листопада. Тож на цьому тижні ціна на бензин залишатиметься незмінною, а дизпаливо на АЗС може додатково здорожчати на 1 грн/л і на станціях найбільших мереж АЗС ОККО і WOG ціна дизеля перевищить ціну бензину.

Далі все залежатиме від того як розгортатимуться події після початку дії санкцій проти "Роснєфті" та "Лукойла". Якщо цим компаніям залишать лазівку для постачання нафти до ЄС, ціна дизеля може розвернутися в бік падіння. Якщо ж ні, то з'явиться потенціал для подальшого здорожчання цін Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Зерносушарки підтримують попит на пропан-бутан

За даними "Нафторинку" за минулий тиждень гуртові ціни на пропан-бутан в Україні дещо зросли. Станом на 14 листопада порівняно з 12 листопада середня ціна LPG на умовах доставки по Україні зросла на 408 грн/т до 56 504 грн/т. Зростання цін переважно центральні та східні області через те, що великий трейдер "Полтава Газтрейд" збільшила ціну на 200-1 267 грн/т залежно від області.

Середня ціна газу на умовах самовивозу зросла на 13 грн/т, досягнувши 54 327 грн/т. У Полтавській області "Полтава Газтрейд" підняла ціну на 1 100 грн/т до 56 500 грн/т.

11 листопада на торгах Gazotrade від "Системойлінжиніринг" 57 т скрапленого газу внутрішнього видобутку було реалізовано за 55 100 грн/т (з ПДВ). Вже 12 листопада 95 т було продано за ціною, більшою на 400 грн/т (55 500 грн/т). Зростання продовжилося 14 листопада: 57 т було реалізовано по 50 800 грн/т (з ПДВ).

Середньодобовий показник імпорту скрапленого газу за 12 днів листопада залишився на рівні 2,7 тис. т, збільшившись на 2%, порівняно з жовтнем. Зокрема, 0,8 тис. т/добу припадає на постачання газовозами.

На АЗС ціни на пропан-бутан залишаються переважно незмінними. Станом на 14 листопада порівняно з 7 листопада середня ціна газу зросла на 4 коп./л до 34,26 грн/л, а порівняно з 12 листопада середня ціна зросла на 2 коп./л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, на цьому тижні ринок очікує пожвавлення в гурті, оскільки на Чорному морі почалися шторми й газ в країну танкерами завозять повільніше. Наразі близько 60% всього імпорту пропан-бутану в Україну заходить саме танкерами. При цьому після жнив активізували роботу зерносушарки, які є значним сезонним споживачем газу.

Одночасно з цим за останні кілька тижнів знизилась маржа мереж АЗС, які торгують газом. Тож, на думку Шубана, на цьому тижні можливе підвищення ціни газу в середньому на 20 коп./л.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 61,99 35,99 WOG 61,99 61,99 35,98 Socar 61,99 61,99 35,98 Motto 58,49 56,49 32,99 БРСМ-Нафта 54,99 53,99 32,79

Дані: застосунки мереж АЗС.