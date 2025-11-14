Російський порт Новоросійськ призупинив експорт нафти після атаки українських дронів – Reuters

Російський чорноморський порт Новоросійськ 14 листопада призупинив експорт нафти після атаки українського безпілотника. Монополіст нафтопроводу "Транснефть" у свою чергу призупинив постачання сирої нафти до збутового центру цього порту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters, посилаючись на власні джерела і заяви російських чиновників.

Як зазначає агентство, ця атака є однією з найбільших на інфраструктуру експорту російської нафти за останні місяці. Зупинка порту Новоросійськ призупинила експорт значного обсягу нафти (еквівалентно 2,2 мільйонам барелів на день, або 2% світових поставок).

Яких пошкоджень зазнав порт?

За даними галузевих джерел, постраждали два нафтові причали в терміналі "Шесхаріс" – причал 1 та причал 1A, які обслуговують танкери дедвейтом до 140 000 тонн. Британська компанія з морської безпеки Ambrey додала, що пошкоджено кран та кілька контейнеровозів.

У жовтні загальний обсяг поставок сирої нафти через термінал "Шесхаріс" становив 3,22 млн тонн (761 000 барелів на день). За перші 10 місяців року через порт Новоросійськ пройшло 24,716 млн тонн сирої нафти та 16,783 млн тонн нафтопродуктів. В жовтні було експортовано загалом 1,79 мільйона тонн нафтопродуктів, а експорт нафтопродуктів за січень-жовтень склав 16,78 мільйона тонн.

Цей інцидент продовжує серію ударів українських дронів, спрямованих на погіршення здатності Москви фінансувати війну проти України шляхом ураження нафтової інфраструктури.

Реакція ринку

Сьогодні світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2% на тлі побоювань щодо поставок. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,25%, до $63,80 за барель, а американська нафта WTI зросла на 1,38%, до $59,50 за барель.

Однак, попри коливання цін нафти на світовому ринку, ринок пального в Україні завмер, оскільки трейдери бензину та дизелю змушені переорієнтовувати постачання з порту Констанца, який може опинитись під санкціями, на термінали Греції та Італії. Втім опитані Delo.ua експерти кажуть, що це поки що не зачепить ціни на АЗС оскільки запаси пального у великих мереж дозволять нівелювати ефект від можливих дефіцитів.