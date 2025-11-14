Ціни на нафту зросли через атаку дронів на російський порт Новоросійськ

Ціни на нафту зросли у п'ятницю, 14 листопада, на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні, спричинених атакою безпілотника на нафтосховище у великому російському експортному центрі – чорноморському порту Новоросійськ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 79 центів, або 1,25%, до $63,80 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 82 центи, або 1,38%, до $59,50 за барель.

Обидва контракти підскочили більш ніж на 2% на початку торгів у Азії, але потім дещо скоротили зростання. За тиждень Brent зросла на 0,28%, тоді як WTI втратила 0,38%.

За повідомленнями російських чиновників, у Новоросійську внаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс" та кілька берегових споруд. В оперштабі Краснодарського краю повідомили, що пожежу оперативно ліквідували.

Крім цього, повідомляється, що в порту пошкоджено цивільне судно, поранено трьох членів екіпажу.

Новоросійськ є другим за величиною центром експорту нафти в Росії. Термінал "Шесхарис" є кінцевою точкою трубопроводів компанії "Транснефть" і має стратегічне значення для експорту російської нафти та нафтопродуктів через Чорне море.

"Масштаби збитків поки що невідомі, але якщо ескалація продовжиться, то відбудеться скорочення поставок як сирої нафти, так і експорту нафтопродуктів з Росії", — зазначив Джун Го, старший аналітик ринку нафти Sparta Commodities.

Джерела в галузі повідомляють, що поставки сирої нафти через Новоросійськ у жовтні досягли 3,22 мільйона тонн, або 761 000 барелів на день, при цьому загалом було експортовано 1,794 мільйона тонн нафтопродуктів.

Це зростання цін відбулося після того, як у середу ціни на нафту Brent та WTI різко впали приблизно на 3% через звіт ОПЕК. У ньому зазначалося, що світова пропозиція нафти відповідатиме попиту у 2026 році, що розійшлося з попередніми прогнозами дефіциту поставок.

Крім того, у четвер Адміністрація енергетичної інформації США (EIA) повідомила про більше, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти в США минулого тижня.

Запаси сирої нафти зросли на 6,4 мільйона барелів (до 427,6 мільйона барелів) за тиждень, що завершився 7 листопада, тоді як опитування Reuters очікувало зростання лише на 1,96 мільйона барелів. Запаси бензину та дистилятів впали менше, ніж очікувалося.

Інвестори продовжують стежити за впливом як геополітичної напруги, так і західних санкцій на постачання та торговельні потоки російської нафти.

Нагадаємо, попри коливання цін нафти на світовому ринку, ринок пального в Україні завмер, оскільки трейдери бензину та дизелю змушені переорієнтовувати постачання з порту Констанца, який може опинитись під санкціями, на термінали Греції та Італії. Втім опитані Delo.ua експерти кажуть, що це поки що не зачепить ціни на АЗС оскільки запаси пального у великих мереж дозволять нівелювати ефект від можливих дефіцитів.