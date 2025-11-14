Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,03

EUR

48,88

+0,23

Готівковий курс:

USD

42,13

42,00

EUR

49,15

48,93

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на нафту зросли через атаку дронів на російський порт Новоросійськ

Укрнафта
Ціни на нафту підскочили приблизно на 2% / Depositphotos

Ціни на нафту зросли у п'ятницю, 14 листопада, на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні, спричинених атакою безпілотника на нафтосховище у великому російському експортному центрі – чорноморському порту Новоросійськ.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 79 центів, або 1,25%, до $63,80 за барель. Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 82 центи, або 1,38%, до $59,50 за барель.

Обидва контракти підскочили більш ніж на 2% на початку торгів у Азії, але потім дещо скоротили зростання. За тиждень Brent зросла на 0,28%, тоді як WTI втратила 0,38%.

За повідомленнями російських чиновників, у Новоросійську внаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс" та кілька берегових споруд. В оперштабі Краснодарського краю повідомили, що пожежу оперативно ліквідували.

Крім цього, повідомляється, що в порту пошкоджено цивільне судно, поранено трьох членів екіпажу. 

Новоросійськ є другим за величиною центром експорту нафти в Росії. Термінал "Шесхарис" є кінцевою точкою трубопроводів компанії "Транснефть" і має стратегічне значення для експорту російської нафти та нафтопродуктів через Чорне море.

"Масштаби збитків поки що невідомі, але якщо ескалація продовжиться, то відбудеться скорочення поставок як сирої нафти, так і експорту нафтопродуктів з Росії", — зазначив Джун Го, старший аналітик ринку нафти Sparta Commodities.

Джерела в галузі повідомляють, що поставки сирої нафти через Новоросійськ у жовтні досягли 3,22 мільйона тонн, або 761 000 барелів на день, при цьому загалом було експортовано 1,794 мільйона тонн нафтопродуктів.

Це зростання цін відбулося після того, як у середу ціни на нафту Brent та WTI різко впали приблизно на 3% через звіт ОПЕК. У ньому зазначалося, що світова пропозиція нафти відповідатиме попиту у 2026 році, що розійшлося з попередніми прогнозами дефіциту поставок.

Крім того, у четвер Адміністрація енергетичної інформації США (EIA) повідомила про більше, ніж очікувалося, зростання запасів сирої нафти в США минулого тижня.

Запаси сирої нафти зросли на 6,4 мільйона барелів (до 427,6 мільйона барелів) за тиждень, що завершився 7 листопада, тоді як опитування Reuters очікувало зростання лише на 1,96 мільйона барелів. Запаси бензину та дистилятів впали менше, ніж очікувалося.

Інвестори продовжують стежити за впливом як геополітичної напруги, так і західних санкцій на постачання та торговельні потоки російської нафти.

Нагадаємо, попри коливання цін нафти на світовому ринку, ринок пального в Україні завмер, оскільки трейдери бензину та дизелю змушені переорієнтовувати постачання з порту Констанца, який може опинитись під санкціями, на термінали Греції та Італії. Втім опитані Delo.ua експерти кажуть, що це поки що не зачепить ціни на АЗС оскільки запаси пального у великих мереж дозволять нівелювати ефект від можливих дефіцитів.

Автор:
Тетяна Бесараб