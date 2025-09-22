Нафта у світі дешевшає через погану економічну статистику США: якими будуть ціни на українських АЗС

Попри здешевшання нафти на світовому ринку ринок пального в Україні завмер, оскільки трейдери бензину та дизелю змушені переорієнтовувати постачання з порту Констанца , який може опинитись під санкціями, на термінали Греції та Італії. Втім опитані Delo.ua експерти кажуть, що це поки що не зачіпить ціни на АЗС оскільки запаси пального у великих мереж дозволять нівелювати ефект від можливих дефіцитів. Тим часом ринок автогазу в профіциті, тож суттєвих змін ціни на пропан-бутан також не очікується.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились через побоювання інвесторів щодо стану американської економіки. Сповільнення ринку праці в серпні призвело до того, що показник безробіття в США досяг чотирирічного максимуму. Це пов'язують насамперед з митами президента Дональда Трампа, жорсткою антиміграційною політикою, а також масовим скороченням державних службовців.

Станом на вечір п'ятниці 19 вересня порівняно з попереднім днем жовтневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,76 за барель або на 1,13% до $66,68 за барель, а жовтневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшились на $0,99 або на 1,4% до $62,68 за барель.

На тлі цього Федеральна резервна система США (виконує функцію центрального банку) знизила відсоткову ставку з 4,25% до 4% та повідомила, що знижуватиме її надалі в жовтні та листопаді. Але це не додало оптимізму на глобальному нафтовому ринку.

АЗС намагаються втримати націнку в умовах падіння попиту

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" друга декада вересня закінчилася незначним зниженням гуртових цін на дизельне пальне після стрімкого зростання напередодні. Станом на вечір п'ятниці 19 вересня порівняно з 12 вересня середня гуртова ціна дизпального зросла на 90 коп./л до 47,21 грн/л, а порівняно з 17 вересня дизель здешевшав на 7 коп./л.

Водночас на світових біржах спостерігається зниження цін. Ф'ючерси газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) 19 вересня порівняно з 18 вересня знизились на $9/т до $692,60/т. Курс долара, в якому контрактується імпортне пальне залишається стабільним – 41,25 грн (+0,05 грн), євро, в якому сплачують акцизи на кордоні, зросло на 10 коп./л до 48,80 грн за даними НБУ.

Бензин А-95 за тиждень здорожчав помірніше ніж дизель. Станом на 19 вересня порівняно з 12 вересня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 19 коп./л до 48,78 грн/л.

У п’ятницю на гуртовому ринку бензину А‑95 відбувались різносторонні коливання. Середня вартість А‑95 збільшилася на 0,16% (+0,08 грн/л), до 48,78 грн/л порівняно з середою. У тижневому вимірі відбулося зростання на 0,37% (+0,18 грн/л).

Котирування бензину А-95 в європейських портах зменшилися на 1,2-1,5% напередодні 18 вересня. В портах Північно-Західної Європи котирування знизились на $11-12/т, до $757-767/т, а в Середземномор’ї — на $9-10/т, до $726-737/т.

За перші 17 днів вересня середньодобові обсяги постачання бензину всіх марок знизилися на 8,6% у порівнянні з серпнем.

На АЗС ціни залишаються стабільними попри всі коливання на гуртових ринках. Станом на 19 вересня порівняно з 12 вересня середня ціна дизпалива на АЗС знизилась на 3 коп./л до 55,89 грн/л, а бензин А-95 подешевшав на 2 коп./л до 58,96 грн/л.

За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна на наступному тижні ціни на бензин та дизель на АЗС залишаться незмінними , оскільки мережі АЗС не поспішають знижувати ціни, бо намагаються втримати націнку в умовах скорочення попиту на паливо.

Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зауважує, що найближчі два тижні очікує в гурті турбулентність, пов'язану з новинами про можливі санкції проти румунського порту Констанца, з якого до України надходить 25% дизпалива, а також санкції проти дизпалива з Індії.

Логістика буде змінюватись. Великі імпортери бензину та дизпального вже припиняють контрактуватися в Констанці й закуповують паливо в Середземномор'ї. А ми входимо в зимовий сезон, коли на Чорному морі шторми. Тож можлива неритмічність постачань з точковими дефіцитами Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Він зауважує, що через перебої з постачанням в гуртовому сегменті можливі коливання в межах 2 грн/л. Але великі запаси мереж АЗС згладять ці коливання і вони поки що не позначаться на роздрібному сегменті.

Гуртовий ринок LPG працює на мінімальній маржі через профіцит

За даними "Нафторинку" за 19 вересня порівняно з 17 вересня середня гуртова ціна пропан-бутану в Україні на умовах доставки знизилась на 176 грн/т до 53 444 грн/т. Динаміка зниження цін спостерігалася переважно у центральних регіонах через зміну цін компанією "Полтава Газтрейд" на – 715 грн/т у середньому.

Середня вартість газу самовивозом знизилась 19 вересня на 353 грн/т порівняно з 17 вересня, досягнувши 51 616 грн/т. Це було спричинено зменшенням ціни пропан-бутану компаніями "Газтрон Україна", GTS, "ТД ДМС Трейд" та LPG Progress на 100-600 грн/т.

Протягом 16-17 вересня на платформі Gazotrade відбулося два аукціони, на яких реалізовувався скраплений газ обсягом 200 тонн. 16 вересня фінальна ціна становила 52 300 грн/т (з ПДВ), що на 200 грн/т більше, ніж 15 вересня. Однак, за результатами аукціону 17 вересня ціна впала до 51 900 грн/т (з ПДВ).

На АЗС ціни на газ за тиждень майже не змінилися: станом на 19 вересня порівняно з 12 вересня пропан-бутан здешевшав на 3 коп./л до 34,07 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана на цьому тижні ціни на пропан-бутан в гурті та в роздріб залишаться переважно незмінними, оскільки немає жодних передумов для їх змін.

Гуртовий ринок працює на мінімальній маржі здебільшого покриваючи лише операційні витрати. Це пов'язано з профіцитом на ринку. В той час як для роздрібного сегмента це добре, адже пропозицій багато і вибір широкий Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 53,99 51,99 32,99

Дані: застосунки мереж АЗС.