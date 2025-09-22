- Категорія
Нафта у світі дешевшає через погану економічну статистику США: якими будуть ціни на українських АЗС
Попри здешевшання нафти на світовому ринку ринок пального в Україні завмер, оскільки трейдери бензину та дизелю змушені переорієнтовувати постачання з порту Констанца, який може опинитись під санкціями, на термінали Греції та Італії. Втім опитані Delo.ua експерти кажуть, що це поки що не зачіпить ціни на АЗС оскільки запаси пального у великих мереж дозволять нівелювати ефект від можливих дефіцитів. Тим часом ринок автогазу в профіциті, тож суттєвих змін ціни на пропан-бутан також не очікується.
Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизились через побоювання інвесторів щодо стану американської економіки. Сповільнення ринку праці в серпні призвело до того, що показник безробіття в США досяг чотирирічного максимуму. Це пов'язують насамперед з митами президента Дональда Трампа, жорсткою антиміграційною політикою, а також масовим скороченням державних службовців.
Станом на вечір п'ятниці 19 вересня порівняно з попереднім днем жовтневі ф’ючерси еталонної марки Brent здешевшали на $0,76 за барель або на 1,13% до $66,68 за барель, а жовтневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зменшились на $0,99 або на 1,4% до $62,68 за барель.
На тлі цього Федеральна резервна система США (виконує функцію центрального банку) знизила відсоткову ставку з 4,25% до 4% та повідомила, що знижуватиме її надалі в жовтні та листопаді. Але це не додало оптимізму на глобальному нафтовому ринку.
АЗС намагаються втримати націнку в умовах падіння попиту
За даними консалтингової компанії "Нафторинок" друга декада вересня закінчилася незначним зниженням гуртових цін на дизельне пальне після стрімкого зростання напередодні. Станом на вечір п'ятниці 19 вересня порівняно з 12 вересня середня гуртова ціна дизпального зросла на 90 коп./л до 47,21 грн/л, а порівняно з 17 вересня дизель здешевшав на 7 коп./л.
Водночас на світових біржах спостерігається зниження цін. Ф'ючерси газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) 19 вересня порівняно з 18 вересня знизились на $9/т до $692,60/т. Курс долара, в якому контрактується імпортне пальне залишається стабільним – 41,25 грн (+0,05 грн), євро, в якому сплачують акцизи на кордоні, зросло на 10 коп./л до 48,80 грн за даними НБУ.
Бензин А-95 за тиждень здорожчав помірніше ніж дизель. Станом на 19 вересня порівняно з 12 вересня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 19 коп./л до 48,78 грн/л.
У п’ятницю на гуртовому ринку бензину А‑95 відбувались різносторонні коливання. Середня вартість А‑95 збільшилася на 0,16% (+0,08 грн/л), до 48,78 грн/л порівняно з середою. У тижневому вимірі відбулося зростання на 0,37% (+0,18 грн/л).
Котирування бензину А-95 в європейських портах зменшилися на 1,2-1,5% напередодні 18 вересня. В портах Північно-Західної Європи котирування знизились на $11-12/т, до $757-767/т, а в Середземномор’ї — на $9-10/т, до $726-737/т.
За перші 17 днів вересня середньодобові обсяги постачання бензину всіх марок знизилися на 8,6% у порівнянні з серпнем.
На АЗС ціни залишаються стабільними попри всі коливання на гуртових ринках. Станом на 19 вересня порівняно з 12 вересня середня ціна дизпалива на АЗС знизилась на 3 коп./л до 55,89 грн/л, а бензин А-95 подешевшав на 2 коп./л до 58,96 грн/л.
За словами директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна на наступному тижні ціни на бензин та дизель на АЗС залишаться незмінними, оскільки мережі АЗС не поспішають знижувати ціни, бо намагаються втримати націнку в умовах скорочення попиту на паливо.
Засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зауважує, що найближчі два тижні очікує в гурті турбулентність, пов'язану з новинами про можливі санкції проти румунського порту Констанца, з якого до України надходить 25% дизпалива, а також санкції проти дизпалива з Індії.
Він зауважує, що через перебої з постачанням в гуртовому сегменті можливі коливання в межах 2 грн/л. Але великі запаси мереж АЗС згладять ці коливання і вони поки що не позначаться на роздрібному сегменті.
Гуртовий ринок LPG працює на мінімальній маржі через профіцит
За даними "Нафторинку" за 19 вересня порівняно з 17 вересня середня гуртова ціна пропан-бутану в Україні на умовах доставки знизилась на 176 грн/т до 53 444 грн/т. Динаміка зниження цін спостерігалася переважно у центральних регіонах через зміну цін компанією "Полтава Газтрейд" на – 715 грн/т у середньому.
Середня вартість газу самовивозом знизилась 19 вересня на 353 грн/т порівняно з 17 вересня, досягнувши 51 616 грн/т. Це було спричинено зменшенням ціни пропан-бутану компаніями "Газтрон Україна", GTS, "ТД ДМС Трейд" та LPG Progress на 100-600 грн/т.
Протягом 16-17 вересня на платформі Gazotrade відбулося два аукціони, на яких реалізовувався скраплений газ обсягом 200 тонн. 16 вересня фінальна ціна становила 52 300 грн/т (з ПДВ), що на 200 грн/т більше, ніж 15 вересня. Однак, за результатами аукціону 17 вересня ціна впала до 51 900 грн/т (з ПДВ).
На АЗС ціни на газ за тиждень майже не змінилися: станом на 19 вересня порівняно з 12 вересня пропан-бутан здешевшав на 3 коп./л до 34,07 грн/л.
За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана на цьому тижні ціни на пропан-бутан в гурті та в роздріб залишаться переважно незмінними, оскільки немає жодних передумов для їх змін.
Ціни на пальне у великих мережах АЗС:
|Мережа АЗС
|Бензин А-95, грн/л
|Дизпальне, грн/л
|Автогаз, грн/л
|OKKO
|61,99
|58,99
|35,99
|WOG
|61,99
|58,99
|35,98
|Socar
|61,99
|58,99
|35,98
|Motto
|58,49
|54,49
|32,49
|БРСМ-Нафта
|53,99
|51,99
|32,99
Дані: застосунки мереж АЗС.