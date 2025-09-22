Нефть в мире дешевеет из-за плохой экономической статистики США: какими будут цены на украинских АЗС

Несмотря на удешевление нефти на мировом рынке, рынок горючего в Украине замер, поскольку трейдеры бензина и дизеля вынуждены переориентировать поставки из порта Констанца , который может оказаться под санкциями, на терминалы Греции и Италии. Впрочем, опрошенные Delo.ua эксперты говорят, что это пока не затронет цены на АЗС, поскольку запасы горючего у крупных сетей позволят нивелировать эффект от возможных дефицитов. Между тем рынок автогаза в профиците, так что существенных изменений цены на пропан-бутан также не ожидается.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились из-за опасений инвесторов по поводу состояния американской экономики. Замедление рынка труда в августе привело к тому, что показатель безработицы в США достиг четырехлетнего максимума. Это связывают, прежде всего, с пошлинами президента Дональда Трампа, жесткой антимиграционной политикой, а также массовым сокращением государственных служащих.

По состоянию на вечер пятницы 19 сентября по сравнению с предыдущим днем октябрьские фьючерсы эталонной марки Brent подешевели на $0,76 за баррель или на 1,13% до $66,68 за баррель, а октябрьские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate уменьшились на $6, баррель.

На фоне этого Федеральная резервная система США (выполняющая функцию центрального банка) снизила процентную ставку с 4,25% до 4% и сообщила, что будет снижать ее в дальнейшем в октябре и ноябре. Но это не придало оптимизма на глобальном нефтяном рынке.

АЗС пытаются удержать наценку в условиях падения спроса

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", вторая декада сентября закончилась незначительным снижением оптовых цен на дизельное топливо после стремительного роста накануне. По состоянию на вечер пятницы 19 сентября по сравнению с 12 сентября средняя оптовая цена дизтоплива выросла на 90 коп./л до 47,21 грн/л, а по сравнению с 17 сентября дизель подешевел на 7 коп./л.

В то же время, на мировых биржах наблюдается снижение цен. Фьючерсы газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) 19 сентября по сравнению с 18 сентября снизились на $9/т до $692,60/т. Курс доллара, в котором контрактируется импортное горючее, остается стабильным – 41,25 грн (+0,05 грн), евро, в котором платят акцизы на границе, вырос на 10 коп./л до 48,80 грн по данным НБУ.

Бензин А-95 за неделю подорожал более умеренно, чем дизель. По состоянию на 19 сентября, по сравнению с 12 сентября, средняя оптовая цена бензина А-95 выросла на 19 коп./л до 48,78 грн/л.

В пятницу на оптовом рынке бензина А-95 происходили разносторонние колебания. Средняя стоимость А-95 увеличилась на 0,16% (+0,08 грн/л), до 48,78 грн/л по сравнению со средой. В недельном измерении произошел рост на 0,37% (+0,18 грн/л).

Котировки бензина А-95 в европейских портах снизились на 1,2-1,5% накануне 18 сентября. В портах Северо-Западной Европы котировки снизились на $11-12/т, до $757-767/т, а в Средиземноморье - на $9-10/т, до $726-737/т.

За первые 17 дней сентября среднесуточные объемы поставок бензина всех марок снизились на 8,6% по сравнению с августом.

На АЗС цены остаются стабильными на все колебания на оптовых рынках. По состоянию на 19 сентября, по сравнению с 12 сентября, средняя цена дизтоплива на АЗС снизилась на 3 коп./л до 55,89 грн/л, а бензин А-95 подешевел на 2 коп./л до 58,96 грн/л.

По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна на следующей неделе цены на бензин и дизель на АЗС останутся неизменными , поскольку сети АЗС не спешат снижать цены, потому что пытаются удержать наценку в условиях сокращения спроса на топливо.

Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин отмечает, что в ближайшие две недели ожидает в опте турбулентность, связанную с новостями о возможных санкциях против румынского порта Констанца, из которого в Украину поступает 25% дизтоплива, а также санкции против дизтоплива из Индии.

Логистика будет меняться. Крупные импортеры бензина и дизтоплива уже перестают контрактоваться в Констанце и закупают топливо в Средиземноморье. А мы входим в зимний сезон, когда на Черном море штормы. Так что возможна неритмичность поставок с точечными дефицитами. Дмитрий Левшкин Основатель группы компаний "Прайм"

Он отмечает, что из-за перебоев со снабжением в оптовом сегменте возможны колебания в пределах 2 грн/л. Но большие запасы сетей АЗС сгладят эти колебания и пока не скажутся на розничном сегменте.

Оптовый рынок LPG работает на минимальной марже из-за профицита.

По данным "Нафторынка", за 19 сентября по сравнению с 17 сентября средняя оптовая цена пропан-бутана в Украине на условиях доставки снизилась на 176 грн/т до 53 444 грн/т. Динамика снижения цен наблюдалась преимущественно в центральных регионах из-за изменения цен компанией "Полтава Газтрейд" на – 715 грн/т в среднем.

Средняя стоимость газа самовывозом снизилась 19 сентября на 353 грн/т по сравнению с 17 сентября, достигнув 51 616 грн/т. Это было обусловлено уменьшением цены пропан-бутана компаниями "Газтрон Украина", GTS, "ТД ДМС Трейд" и LPG Progress на 100-600 грн/т.

В течение 16-17 сентября на платформе Gazotrade прошли два аукциона, на которых реализовывался сжиженный газ объемом 200 тонн. 16 сентября финальная цена составляла 52 300 грн/т (с НДС), что на 200 грн/т больше, чем 15 сентября. Однако по результатам аукциона 17 сентября цена упала до 51 900 грн/т (с НДС).

На АЗС цены на газ за неделю почти не изменились: на 19 сентября по сравнению с 12 сентября пропан-бутан подешевел на 3 коп./л до 34,07 грн/л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе цены на пропан-бутан в опте и в розницу останутся преимущественно неизменными, поскольку нет никаких предпосылок для их изменений.

Оптовый рынок работает на минимальной марже в основном покрывая только операционные расходы. Это связано с профицитом на рынке. В то время как для розничного сегмента это хорошо, ведь предложений много и выбор широк. Михаил Шубан Основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальное, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 58,49 54,49 32,49 БРСМ-Нафта 53,99 51,99 32,99

Данные: приложения сетей АЗС.