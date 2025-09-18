Нефтепродукты из румынского порта Констанца могут попасть под санкции: что будет с ценами на АЗС

С 1 октября Украина может заблокировать импорт горючего из румынского порта Констанца. Из этого порта в Украину поступает четверть всего импортного дизтоплива. Большинство опрошенных Delo.ua экспертов убеждены, что в условиях блокировки поставок на украинских АЗС может подорожать, поскольку заместить эти объемы быстро не получится.

Вопрос о блокировании поставки топлива из Констанцы рассматривается украинскими властями из-за того, что значительная доля нефтепродуктов туда поступает из Турции, дизтопливо из которой под санкциями с 2023 и из Индии, горючее из которойпопадет под ограничения с 1 октября.

Как могут вырасти цены на АЗС

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн говорит, что сейчас идут межведомственные консультации относительно санкций против поставляемых из порта Констанца нефтепродуктов.

"75% поставок в Констанцу в этом году это Индия и Турция. В 2023 мы ввели санкции против 90% турецких портов. И получается, что танкеры из этих портов едут в Констанцу, а оттуда едут в Украину и это обход санкций. Также есть слухи, что в Констанцу заходит много горючего".

При этом он отмечает, что 25% всего импорта дизтоплива в Украину поступает именно из Констанцы. Ситуация сейчас также усугубляется тем, что на Черном море начинается сезон штормов, когда танкеры перестают заходить к каналу Сулина, соединяющему Черное море и Дунай. Так что в этих условиях наша зависимость от поставок нефтепродуктов из Констанцы только усиливается.

По мнению эксперта, если поставки из этого порта будут полностью заблокированы, импортерам нужно будет искать другие каналы поставки. В этих условиях греческие или итальянские трейдеры могут увеличить премии в пределах $10/тонна, что сопоставимо с ростом 50 коп./л на стелах АЗС, отмечает Куюн.

Основатель группы "Прайм" Дмитрий Леушкин настроен более пессимистично. Он говорит, что влияние ограничений поставок топлива из Индии и из порта Констанца на цены будет более существенным. К тому же на фоне переговоров США и ЕС относительно 19 пакета санкций против РФ, есть риски поставки горючего из Венгрии или Словакии, которые пока не отказались от российской нефти и получают ее из-за нефтепровода "Дружба".

"Каждое из этих ограничений (Констанца, Индия и Словакия с Венгрией) отдельно увеличит цену на дизель и бензин на потолке в пределах 75-80 коп./л. Если их введут одновременно, мы получим рост на 2 грн/л. И это без учета ажиотажа на оптовом рынке", - говорит Леу.

Он отмечает, что недавно из-за штормов на Черном море дизтопливо в опте подорожало на 1 грн/л именно из-за ажиотажа. А закрытие существенных каналов поставок топлива вызовет еще больший ажиотаж и дефицит, поскольку трейдеры не смогут быстро переориентироваться на поставки по другим направлениям.

Усиление санкций без удорожания топлива

По мнению Куюна, даже при ужесточении санкций возможен сценарий, при котором украинские водители не увидят изменений на стелах АЗС. В порту Констанца действительно много горючего из российской нефти, но 25% поставок в этот порт идет из НПЗ Греции и Италии и США. И количество "нероссийского горючего" в порту может возрасти.

"Если будет найдено сбалансированное решение, то рынок вообще не почувствует последствий, потому что в порт привезут нормальное горючее и объемы сохранятся. Если наложить санкции на весь порт, то может быть ситуация, что под запретом окажется дизель из США", - отмечает Куюн.

Аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко , в отличие от коллег сомневается, что горючее подорожает при любом сценарии, поскольку украинские трейдеры за время войны научились достаточно быстро менять направления поставок и для переориентации на новых поставщиков им понадобится не больше месяца. К тому же, потребление топлива в Украине падает из года в год, а рынок в профиците.