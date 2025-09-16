Украина ограничит импорт дизтоплива из Индии: чем заменят

Импорт дизельного горючего из Индии в Украину будет ограничен. Все партии горючего индийского происхождения будут проходить процедуру отбора и лабораторного анализа проб.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает отраслевое издание enkorr.

Как ограничат импорт

Соответствующее требование 15 сентября Служба безопасности Украины направила в адрес Энергетической таможни. Ограничения вступят в силу с 1 октября.

Ограничения импорта горючего будут действовать по аналогии с ранее ранее были наложены на дизтопливо из Турции в сентябре 2023 года. Тогда решением СНБО ряд турецких портов, как принимали существенные объемы российского ГП, были внесены в перечень рискованных, а все поступающие из них партии подлежали лабораторному анализу.

Чем заменят и возникнет ли дефицит

Опрошенные румынские трейдеры считают, что после запрета импорта индийского топлива, вероятнее всего, возрастет спрос на ДТ по другим южным направлениям.

"Большие объемы из Индии закупались не потому, что другого продукта на рынке не было, а потому, что индийское топливо было дешевле. Рынок настроится под другие направления и цены. К примеру, в августе мы уже привезли партии дизеля с завода SARAS", - сообщил оператор Oil Terminal.

Не видят проблем с обеспечением украинского рынка трейдеры, поставляющие танкерные партии. Они готовы заместить индийские объемы, но такая замена обойдется рынку дополнительно в несколько долларов, поскольку спрос на танкерные перевозки вырастет.

Кроме того, в случае полной блокировки поставок из Индии и других "гибридных" источников российских нефтепродуктов, трейдеры оперативно могут удвоить объемы поставок, используя исключительно польскую портовую инфраструктуру.

"Украинский рынок давно доказал, что он способен быстро и гибко реагировать на любые вызовы, обеспечивая страну необходимыми ресурсами в кратчайшие сроки", - считает Евгений Поспелов, заместитель директора экспортного отдела UNIMOT.

Украина увеличила импорт дизтоплива из Индии

В августе 2025 года в Украину было импортировано 119 тыс. т индийского ДТ, что составило 18% всего объема импорта.

Объемы поставок выросли на 42,8% по сравнению с предыдущим месяцем – до 3,8 тыс. т в сутки.

По оценке аналитиков, за 8 месяцев 2025 года импорт дизтоплива индийского происхождения вырос более чем в шесть раз против аналогичного периода в прошлом году. Доля поставок из Индии достигла 11,6% в 2025 году против 1,7% годом ранее.

После введения западных санкций против Москвы Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, что позволило ее нефтеперерабатывающим заводам извлекать выгоду от значительных скидок.

При этом Индия также перерабатывает сырье из Персидского залива и других регионов.