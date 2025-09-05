Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,35

--0,02

EUR

48,13

--0,07

Наличный курс:

USD

41,32

41,26

EUR

48,32

48,17

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина увеличила импорт дизтоплива из Индии

дизтопливо
Фото: Depositphotos

В августе 2025 года Индия удержала лидерские позиции в структуре поставок дизельного топлива. Объемы поставок выросли на 42,8% по сравнению с предыдущим месяцем – до 3,8 тыс. т в сутки. Это самый высокий уровень с июля 2023 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "НефтеРынок".

Отмечается, что дизельное горючее индийского производства составило 18,1% ресурсной базы в августе против 15,5% месяцем ранее.

Основной объем дизтоплива индийского происхождения поступает из Румынии – 94,9% поставок от ключевых региональных трейдеров – Euronova Energies, Alkagesta, SOCAR Petroleum и Oscar Downstream, преимущественно по речным поставкам в Дунай (79,7% объема из Румынии) и железных дорог.

Партии автотранспортом из Констанцы, Романа и Окна-Муреша суммарно формируют 3,1% отправлений из Румынии в августе.

Остальные поставки обеспечила группа Wexler через подсанкционный терминал OPET Petrolculuk в турецком порту Мармара Эреглиси.

Вырос в шесть раз

По оценке аналитиков, за 8 месяцев 2025 года импорт дизтоплива индийского происхождения вырос более чем в шесть раз против аналогичного периода в прошлом году. Доля поставок из Индии достигла 11,6% в 2025 году против 1,7% годом ранее.

В структуре импорта продукция индийского производства заняла четвертое место за январь-август 2025 года, уступив Турцию, Грецию и Словакию.

При этом с 27 августа 2025 вступили в силу вторичные санкции ЕС на нефтепродукты из российской нефти. С 21 января 2026 г. импорт таких продуктов из третьих стран разрешен только при наличии подтверждения их нероссийского происхождения. Для импортеров обязательна соответствующая документация.

После введения западных санкций против Москвы Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, что позволило ее нефтеперерабатывающим заводам извлекать выгоду от значительных скидок.

При этом Индия также перерабатывает сырье из Персидского залива и других регионов.

В то же время президент США Дональд Трамп ввел санкции против товаров из Индии, аргументируя это борьбой со страной, покупающей российскую нефть. В то же время Индия настаивает на сохранении связей с Россией, аргументируя это "финансовой выгодой".


Автор:
Светлана Манько