Украина увеличила импорт дизтоплива из Индии

В августе 2025 года Индия удержала лидерские позиции в структуре поставок дизельного топлива. Объемы поставок выросли на 42,8% по сравнению с предыдущим месяцем – до 3,8 тыс. т в сутки. Это самый высокий уровень с июля 2023 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "НефтеРынок".

Отмечается, что дизельное горючее индийского производства составило 18,1% ресурсной базы в августе против 15,5% месяцем ранее.

Основной объем дизтоплива индийского происхождения поступает из Румынии – 94,9% поставок от ключевых региональных трейдеров – Euronova Energies, Alkagesta, SOCAR Petroleum и Oscar Downstream, преимущественно по речным поставкам в Дунай (79,7% объема из Румынии) и железных дорог.

Партии автотранспортом из Констанцы, Романа и Окна-Муреша суммарно формируют 3,1% отправлений из Румынии в августе.

Остальные поставки обеспечила группа Wexler через подсанкционный терминал OPET Petrolculuk в турецком порту Мармара Эреглиси.

Вырос в шесть раз

По оценке аналитиков, за 8 месяцев 2025 года импорт дизтоплива индийского происхождения вырос более чем в шесть раз против аналогичного периода в прошлом году. Доля поставок из Индии достигла 11,6% в 2025 году против 1,7% годом ранее.

В структуре импорта продукция индийского производства заняла четвертое место за январь-август 2025 года, уступив Турцию, Грецию и Словакию.

При этом с 27 августа 2025 вступили в силу вторичные санкции ЕС на нефтепродукты из российской нефти. С 21 января 2026 г. импорт таких продуктов из третьих стран разрешен только при наличии подтверждения их нероссийского происхождения. Для импортеров обязательна соответствующая документация.

После введения западных санкций против Москвы Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, что позволило ее нефтеперерабатывающим заводам извлекать выгоду от значительных скидок.

При этом Индия также перерабатывает сырье из Персидского залива и других регионов.

В то же время президент США Дональд Трамп ввел санкции против товаров из Индии, аргументируя это борьбой со страной, покупающей российскую нефть. В то же время Индия настаивает на сохранении связей с Россией, аргументируя это "финансовой выгодой".



