Несмотря на давление США, Индия увеличит импорт российской нефти в сентябре — Reuters

Индия планирует увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на введение Соединенными Штатами новых, значительно более высоких тарифов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Дилеры сообщают, что индийские нефтеперерабатывающие заводы нарастят импорт на 10-20% по сравнению с августом, что составляет 150-300 тысяч баррелей в сутки.

Решение Индии продолжать торговлю с Россией происходит на фоне растущего давления со стороны правительства США, пытающегося заставить Нью-Дели прекратить закупки, чтобы ограничить доходы Кремля. Дональд Трамп недавно повысил тарифы на индийский импорт до 50%, что стало частью более широких торговых переговоров.

Индия – главный покупатель

После введения западных санкций против Москвы Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, что позволило ее нефтеперерабатывающим заводам извлекать выгоду от значительных скидок.

По данным аналитиков, за первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей в день российской сырой нефти, что соответствует уровню июля, но несколько ниже среднего показателя 1,6 млн баррелей в день в январе-июне, согласно данным аналитиков Vortexa.

Эти объемы составляют примерно 1,5% мировых поставок, что делает Индию крупнейшим покупателем российской морской нефти, покрывающей около 40% потребностей Индии в нефти. Китай и Турция также крупные покупатели российской нефти.

Импорт российской нефти не сократится

Аналитики BNP Paribas отмечают, что, несмотря на тарифы, Индия вряд ли существенно сократит импорт, поскольку извлекает выгоду от низких цен. По данным трейдеров, российская нефть марки Urals продавалась со скидкой 2-3 доллара за баррель в сентябре, что выгоднее, чем в августе.

По оценкам Reuters, у России будет больше нефти для экспорта в следующем месяце из-за плановых и незапланированных остановок нефтеперерабатывающих заводов, которые сократили ее возможности перерабатывать сырую нефть в топливо. Украина недавно атаковала 10 российских нефтеперерабатывающих заводов, выведя из строя до 17% перерабатывающих мощностей страны.

Также отмечается, что если импорт российской сырой нефти в Индию будет прекращен, это может привести к сокращению мировых поставок примерно на один миллион баррелей в сутки и краткосрочному росту мировых цен почти до 100 долларов за баррель.

Тарифы Трампа

Трейдеры следят за реакцией Нью-Дели на давление Вашингтона с требованием прекратить покупать российскую нефть после того, как президент США Дональд Трамп в среду повысил пошлины на импорт из Индии до 50%.

По мнению экспертов, полное влияние санкций и тарифов может быть заметно только на грузах, прибывших в Индию в октябре, торговля которыми начнется в ближайшие дни.

Помимо американских тарифов, Европейский Союз также усилил ограничения, установив со 2 сентября предел цен на российскую нефть на уровне 47,60 долларов за баррель. Это также может усложнить продажу российской нефти позже в этом году.

Напомним, цены на нефть снизились в четверг, 28 августа, поскольку инвесторы ожидают падения спроса в США из-за завершения летнего сезона и реагируют на тарифный спор между США и Индией.