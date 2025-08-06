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Трамп подписал указ о дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии из-за закупок российской нефти

Дональд Трамп
Дональд Трамп принял новое решение по Индии / Белый дом

Президент США Дональд Трамп подписал новый указ, которым вводится дополнительная пошлина в размере 25% на импорт товаров из Индии. Как заявили в Белом доме, это решение связано с тем, что Индия продолжает закупать нефть из России.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на сообщение Clash Report.

В Белом доме также сообщили, что администрация может ввести аналогичные пошлины в отношении других стран, импортирующих российскую нефть в том числе через посредников или третьи страны, если происхождение сырья можно обоснованно связать с Россией.

Угрозы Трампа и ответ Нью-Дели

Несколько дней назад Трамп заявил, что существенно увеличит пошлины на импорт товаров из Индии и объяснил решение тем, что эта страна поддерживает войну России против Украины.

По его словам, Индия покупает большие объемы российской нефти, а затем перепродает ее на открытом рынке с большой прибылью. Он добавил, что "им безразлично, сколько людей в Украине убивает российская военная машина".

В ответ Индия заявила, что не откажется от закупок российской нефти, несмотря на давление со стороны США и Евросоюза. В Нью-Дели отметили, что подобная политика продиктована потребностями экономической безопасности страны, а также обратили внимание на то, что западные государства продолжают импортировать ресурсы из России.

Реакция рынков на действия США в отношении Индии

Во вторник, 5 августа, индийский фондовый рынок понес потери на фоне беспокойств инвесторов из-за заявления Трампа о возможном повышении пошлин на индийские товары. Падение было в 12 из 16 основных секторов рынка. Наибольший спад наблюдался среди компаний с малой и средней капитализацией: индексы снизились на 0,2% и 0,4%. Акции крупнейшей компании Индии — Reliance Industries, в значительной степени зависящей от нефтеперерабатывающего и химического бизнеса, упали на 1,4% в течение дня.

Сегодня цены на нефть выросли после падения до пятинедельного минимума. Рост был обусловлен угрозами президента США по повышению тарифов на индийские товары, а также большим, чем прогнозировалось, сокращением запасов сырой нефти в США. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до 68,54 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate повысилась до 66,08 доллара за баррель.

Автор:
Наталия Гуленцова