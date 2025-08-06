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Трамп підписав указ про додаткові 25% мита на імпорт з Індії через закупівлі російської нафти

Дональд Трамп
Дональд Трамп ухвалив нове рішення щодо Індії / Білий дім

Президент США Дональд Трамп підписав новий указ, яким запроваджується додаткове мито в розмірі 25% на імпорт товарів з Індії. Як заявили в Білому домі, це рішення пов’язане з тим, що Індія продовжує закуповувати нафту з Росії.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення Clash Report.

У Білому домі також повідомили, що адміністрація може ввести аналогічні мита щодо інших країн, які імпортують російську нафту зокрема й через посередників або треті країни, якщо походження сировини можна обґрунтовано пов’язати з Росією.

Погрози Трампа й відповідь Нью-Делі

Кілька днів тому Трамп заявив, що суттєво збільшить мита на імпорт товарів з Індії, і пояснив рішення тим, що ця країна підтримує війну Росії проти України.

За його словами, Індія купує великі обсяги російської нафти, а потім перепродує її на відкритому ринку з великим прибутком. Він додав, що "їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська військова машина".

У відповідь Індія заявила, що не відмовиться від закупівель російської нафти, попри тиск з боку США та Євросоюзу. У Нью-Делі наголосили, що подібна політика продиктована потребами економічної безпеки країни, а також звернули увагу на те, що й західні держави продовжують імпортувати ресурси з Росії.

Реакція ринків на дії США щодо Індії

У вівторок, 5 серпня, індійський фондовий ринок зазнав втрат на тлі занепокоєнь інвесторів через заяву Трампа про можливе підвищення мит на індійські товари. Падіння було у 12 із 16 основних секторів ринку. Найбільший спад спостерігався серед компаній з малою та середньою капіталізацією: відповідні індекси знизилися на 0,2% та 0,4%. Акції найбільшої компанії Індії — Reliance Industries, яка значною мірою залежить від нафтопереробного та хімічного бізнесу, впали на 1,4% протягом дня.

Сьогодні ціни на нафту зросли після падіння до п'ятитижневого мінімуму. Зростання було зумовлене погрозами президента США щодо підвищення тарифів на індійські товари, а також більшим, ніж прогнозувалося, скороченням запасів сирої нафти в США. Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли до 68,54 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate підвищилася до 66,08 долара за барель.

Автор:
Наталія Гулєнцова