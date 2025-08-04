Їм байдуже, скільки людей гине в Україні: Трамп пригрозив Індії підвищенням тарифів через торгівлю з Росією

Президент США Дональд Трамп заявив, що суттєво підвищить мита на імпорт товарів з Індії. Він пояснив своє рішення тим, що Індія підтримує війну Росії проти України.

ПЯк пише Delo.ua, про це Трамп заявив у своїй соцмережі Truth Social,

Президент США пояснив свою позицію, зазначивши, що Індія купує великі обсяги російської нафти, а потім перепродує її на відкритому ринку з великим прибутком.

"Індія не лише закуповує дуже багато російської нафти, а й потім значну частину придбаної нафти перепродує на ринку з великим прибутком. Їм байдуже, скільки людей в Україні вбиває російська військова машина. Через це я суттєво підвищу тариф, який Індія сплачує США", — написав президент США.

Мита для Індії

Нагадаємо, 30 липня Трамп запровадив 25% мит на імпортні товари з Індії. Причина — Індія один з найбільших імпортерів російської нафти. Президент США також зауважив, що окрім митної ставки у 25% на імпортні товари з Індії, країна також платитиме "штраф" за вищезазначене ним, а саме економічну співпрацю з Росією. Розмір штрафу Трамп не уточнив.

Раніше повідомлялося, що індійські державні нафтопереробні заводи минулого тижня припинили купівлі російської сирої нафти. На це вплинули два чинники: зменшення знижок на російську нафту у липні та застереження президента США Дональда Трампа про можливі наслідки для країн, які продовжують співпрацю з Москвою в енергетичній сфері.

Також повідомлялося, що Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо на російську енергетику накладуть вторинні санкції, як пообіцяв президент США Дональд Трамп. Індія стала великим споживачем російської сирої нафти з моменту вторгнення в Україну 2022 року.