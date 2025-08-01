Чотири танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Індії, — Bloomberg

Чотири танкери з російською нафтою застрягли біля берегів Індії. Індійські нафтопереробні заводи відмовляються приймати цей вантаж. Така ситуація виникла на тлі посилення тиску з боку США та ЄС на Індію щодо закупівель російської сировини.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Відстеження суден показує, що танкери Achilles та Elyte, які перевозять російську нафту Urals, застрягли біля берегів Джамнагару.

Судна, що перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії, завантажилися наприкінці червня в Приморську та Усть-Лузі, але запізнюються з прибуттям до Сікки 30-31 липня.

Планувалося, що розвантаження відбудеться на початку серпня. Кожне судно перевозить близько 700 тис. барелів нафти.

Ще два танкери з російською нафтою, Destan та Horae, також стоять на якорі біля узбережжя Індії. Destan, який перебуває під санкціями ЄС та Великої Британії, мав прибути до Сікки ще 24-25 липня. Horae, який не підпадає під санкції, також не зміг розвантажитися, хоча мав прибути до Вадінара 1 серпня.

Посилення тиску на Індію щодо закупівель російської нафти, яка становить понад третину її імпорту, призвело до серйозних наслідків. Після липневих санкцій ЄС, адміністрація Трампа пригрозила ввести високі тарифи та інші штрафи, що змусило Нью-Делі звернутися до нафтопереробних заводів із вимогою знайти альтернативні джерела постачання сировини.

Індія припинила купувати російську нафту

Нагадаємо, індійські державні нафтопереробні заводи минулого тижня припинили купівлі російської сирої нафти. На це вплинули два чинники: зменшення знижок на російську нафту у липні та застереження президента США Дональда Трампа про можливі наслідки для країн, які продовжують співпрацю з Москвою в енергетичній сфері.

Також повідомлялося, що Індія задовольнить свої потреби в нафті з альтернативних джерел, якщо на російську енергетику накладуть вторинні санкції, як пообіцяв президент США Дональд Трамп. Індія стала великим споживачем російської сирої нафти з моменту вторгнення в Україну 2022 року.

У квітні обсяги російської нафти, що постачалася до Індії, майже досягли пікового значення за останні два роки. Це сталося після перерв у постачанні, викликаних американськими санкціями проти енергетичного сектору Росії.