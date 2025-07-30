Ціни на нафту зростають: ринок реагує на ультиматум Трампа щодо Росії

Ціни на нафту продовжили зростання в середу, 30 липня, після того, як на попередніх торгах вони вже підвищилися більш ніж на 3%. Інвестори очікують подальших подій щодо встановленого президентом США Дональдом Трампом більш жорсткого терміну для Росії припинити війну в Україні.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Більшість активних ф'ючерсів на нафту марки Brent зросли на 8 центів, або 0,12%, до 71,81 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 8 центів, або 0,12%, до 69,29 долара за барель.

Вересневий контракт на нафту марки Brent, термін дії якого закінчується в середу, зріс на 18 центів до 72,69 долара за барель.

Обидва контракти були укладені у вівторок на найвищому рівні з 20 червня.

У вівторок Трамп заявив, що почне запроваджувати заходи проти Росії, такі як вторинні тарифи у розмірі 100% для торговельних партнерів, якщо вона не досягне прогресу у припиненні війни протягом 10-12 днів, що є продовженням попереднього 50-денного терміну.

"Можна очікувати, що премія за ризик поставок у розмірі 4-5 доларів за барель, що впроваджується останніми днями, збережеться, якщо Путін не зробить примирливого кроку", – сказала Вандана Харі, засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

Також США попередили Китай, найбільшого покупця російської нафти, що він може зіткнутися з величезними тарифами, якщо продовжить купувати, заявив міністр фінансів Скотт Бессент на пресконференції в Стокгольмі, де США проводили торговельні переговори з ЄС.

Аналітики JP Morgan у своїй записці зазначили, що хоча Китай навряд чи дотримуватиметься санкцій США, Індія дала зрозуміти, що зробить це, що поставить під загрозу 2,3 мільйона барелів експорту російської нафти на добу.

Нагадаємо, Трамп оголосив, що введе жорсткіші мита проти Росії, якщо не отримає відповіді від Володимира Путіна протягом 10 днів. Президент США не виключає, що санкційний тиск вплине на позицію Кремля у війні.

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту.