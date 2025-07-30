10 днів на крок до миру або санкції: Трамп змінив дедлайн для Кремля

Президент США Дональд Трамп оголосив, що введе жорсткіші мита проти Росії, якщо не отримає відповіді від Володимира Путіна протягом 10 днів. Президент США не виключає, що санкційний тиск вплине на позицію Кремля у війні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Clash Report.

Трамп вкоротив час для Путіна

Трамп скоротив терміни, відведені Росії для відповіді на американські вимоги, до 10 днів. У разі відсутності реакції, Вашингтон пригрозив новими митами та іншими обмежувальними заходами.

"Путін хоче продовження війни. Наші тарифи можуть на них вплинути — а можуть і не вплинути", — заявив Трамп, слова якого наводить Clash Report.

За словами президента США, він не отримав жодної відповіді від російського лідера. "Це ганьба", — сказав він.

"Я даю Путіну 10 днів від сьогодні. Якщо відповіді не буде — ми піднімемо тарифи", — підкреслив Трамп.

США вимагають від Росії зупинити війну

Раніше цього місяця Трамп вперше озвучив 50-денний ультиматум Путіну, пригрозивши запровадити жорсткі економічні санкції, якщо війна не буде зупинена. Йдеться, зокрема, про 100% тарифи на російський експорт, включаючи нафту. Ці мита стосуватимуться також третіх країн, що купують російські енергоносії, таких як Китай та Індія. У Вашингтоні розглядають такі закупівлі як непряму підтримку російської економіки, яка допомагає Кремлю обійти чинні санкції.

Пізніше Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який раніше дав російському президенту для досягнення перемир’я з Україною, до 10 -12 днів.