Обороною війну не виграти: Трамп закликав Зеленського перейти в наступ - WP

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови із президентом Володимиром Зеленським закликав Україну перейти до наступальних дій на фронті, вважаючи, що оборонна тактика не змінить хід війни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на українського чиновника.

Україна має атакувати, а не оборонятись

Під час телефонної розмови 4 липня Дональд Трамп закликав Володимира Зеленського переходити до наступу на фронті. За словами українського чиновника, Трамп заявив, що війна не змінить хід подій, якщо Україна й надалі залишатиметься в обороні.

У ході розмови Трамп також запитав, чи здатна Україна завдати удару по таких містах, як Москва або Санкт-Петербург. Зеленський нібито відповів: "Якщо у нас буде відповідна зброя, ми зможемо це зробити".

Пізніше, коментуючи ситуацію, Трамп заявив, що не підтримує ідею ударів по Москві та виступає проти постачання Україні зброї, яка дозволила б атакувати такі цілі. У Білому домі підтвердили, що питання про можливість атак звучало, але його, як зазначили, було вирвано з контексту — Трамп нібито просто цікавився ситуацією, а не закликав атакувати Москву.

Про відносини Зеленського з Трампом

Після напруженого візиту до Вашингтона в лютому, коли Зеленський залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом, команді президента України вдалося повернути діалог у конструктивне русло. У цьому важливу роль відіграли європейські лідери, які координували свої дії та поради, щоб допомогти Зеленському відновити контакт з Трампом.

Завдяки скоординованим зусиллям лідерів Франції, Німеччини, Британії, Фінляндії та керівництва НАТО, Зеленський поступово налагодив особисті стосунки з Трампом. Ключовими стали приватна розмова у Ватикані, зустріч на саміті НАТО в Гаазі, а також використання мови, яку краще сприймає Трамп — з акцентом на угоди, безпеку та припинення війни.

Розчарування Трампа Путіним після чергових обстрілів України також вплинуло на зміну риторики. У липні, після телефонної розмови із Зеленським, Трамп оголосив про намір передати Україні зброю на суму близько $10 млрд через європейських партнерів.

Для України це стало переломним моментом: збережено канал постачання зброї з США, попри колишні напруження. Зеленський же, за словами європейських дипломатів, пройшов дипломатичний шлях від конфлікту до "дуже дружньої" зустрічі з Трампом.

Крім того, Трамп уперше з моменту свого повернення в Білий дім планує передати Україні зброю напряму з американських складів, скориставшись президентськими повноваженнями (PDA), як це робив його попередник Джо Байден.