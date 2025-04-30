Зустріч у Римі: Трамп сприйняв послання Зеленського та почав критикувати Путіна – The Economist

Перед церемонією прощання з Папою Римським президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, де чітко дав зрозуміти, що Україна прагне до миттєвого та безумовного припинення вогню, тоді як Росія цього не демонструє.

Про це пише The Economist.

Українські джерела повідомляють, що президент Зеленський під час під час короткої зустрічі в Римі з Трампом чітко заявив: Україна готова до негайного та безумовного припинення вогню, але Росія не демонструє такого ж прагнення до миру. Він також закликав президента США не відмовлятися від можливості встановити мир, яку, на його думку, Трамп має.

Подальший допис Дональда Трампа в соціальних мережах свідчить про те, що він сприйняв послання Зеленського. Трамп публічно висловив різке невдоволення діями Путіна, звинувативши його у "підштовхуванні" до ескалації конфлікту. Це стало найсильнішим публічним докором Трампа російському лідеру, повідомляє видання.

За його інформацією, американські офіційні особи заявили, що Білий дім не сприймає серйозно пропозицію Путіна щодо триденного припинення вогню до 9 травня (Росія святкує День перемоги). Прессекретарка Трампа Кароліна Лівітт також публічно відкинула цю ідею.

Особливе обурення викликав у Трампа ракетний обстріл Києва 24 квітня, внаслідок якого, за повідомленнями, була використана ракета північнокорейського виробництва, що призвела до загибелі щонайменше 12 людей.

"На початку процесу Трамп був дуже розчарований Зеленським. Тепер це перейшло до Путіна", — каже американське джерело.

Зазначається, що українська сторона відкинула пропозицію обмеженого припинення вогню та підтвердила свою чітку позицію.

"Якщо Росія справді хоче миру, вона повинна негайно припинити вогонь. Навіщо чекати до 8 травня?" — написав міністр закордонних справ Андрій Сібіга в дописі в соціальних мережах.

Британська розвідка вважає, що ініціатива Путіна щодо одностороннього "перемир’я" з 8 по 10 травня – спроба Росії створити ілюзію готовності до переговорів. Також в такий спосіб Москва хоче зберегти свої позиції на фронті та обмежити можливість українських ударів у символічні для загарбників дні.

Нагадаємо, у суботу, 26 квітня, Володимир Зеленський, який прибув у Ватикан на церемонію прощання з Папою Римським Франциском, перед її початком зустрівся з Дональдом Трампом.