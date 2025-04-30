Встреча в Риме: Трамп воспринял послание Зеленского и стал критиковать Путина – The Economist

Перед церемонией прощания с Папой Римским президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом, где четко дал понять, что Украина стремится к мгновенному и безусловному прекращению огня, в то время как Россия этого не демонстрирует.

Об этом пишет The Economist.

Украинские источники сообщают, что президент Зеленский во время короткой встречи в Риме с Трампом четко заявил: Украина готова к немедленному и безусловному прекращению огня, но Россия не демонстрирует такого же стремления к миру. Он также призвал президента США не отказываться от возможности установить мир, который, по его мнению, имеет Трамп.

Дальнейшее сообщение Дональда Трампа в социальных сетях свидетельствует о том, что он воспринял послание Зеленского. Трамп публично выразил резкое недовольство действиями Путина, обвинив его в "подталкивании" к эскалации конфликта. Это стало сильнейшим публичным упреком Трампа российскому лидеру, сообщает издание.

По его информации, американские официальные лица заявили, что Белый дом не воспринимает серьезно предложение Путина по поводу трехдневного прекращения огня до 9 мая (Россия празднует День победы). Пресссекретарь Трампа Каролина Ливитт также публично отвергла эту идею.

Особое возмущение вызвал у Трампа ракетный обстрел Киева 24 апреля, в результате которого, по сообщениям, была использована ракета северокорейского производства, повлекшая гибель не менее 12 человек.

"В начале процесса Трамп был очень разочарован Зеленским. Теперь это перешло к Путину", — говорит американский источник.

Отмечается, что украинская сторона отвергла предложение ограниченного прекращения огня и подтвердила свою четкую позицию.

"Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая?" — написал министр иностранных дел Андрей Сибига в сообщении в социальных сетях.

Британская разведка считает, что инициатива Путина по поводу одностороннего "перемирия" с 8 по 10 мая – попытка России создать иллюзию готовности к переговорам. Так Москва хочет сохранить свои позиции на фронте и ограничить возможность украинских ударов в символические для захватчиков дни.

Напомним, в субботу, 26 апреля, Владимир Зеленский, прибывший в Ватикан на церемонию прощания с Папой Римским Франциском, перед ее началом встретился с Дональдом Трампом .