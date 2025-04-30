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Трамп назвал причину, почему Путин не будет захватывать всю Украину
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава Кремля Владимир Путин хочет остановить войну и не будет пытаться захватить всю Украину, поскольку уважает его как американского коллегу.
Об этом глава Белого дома сказал в интервью АВС.
По словам Трампа, он считает, что Путин "хотел бы остановить войну".
"Да, я думаю, что он хочет... Его мечтой было захватить всю страну. Я думаю, что из-за меня он не собирается этого делать", — подчеркнул президент США.
По мнению Трампа, Путин может "немного морочить голову" в вопросе заключения мира на украинских землях.
Однако на вопрос, доверяет ли он российскому диктатору, президент США уклонился от ответа.
"Я не доверяю многим людям, но я думаю, что он, скажем так, уважает меня, и я верю, что из-за меня он не собирается захватывать всю Украину, но его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", — убежден глава Белого дома.
Трамп также прокомментировал свою встречу с Зеленским в Ватикане.
"Это был момент утешения, в определенном смысле, потому что гибнут многие. Многие его люди гибнут, их убивают. И мне очень жаль", — отметил Трамп.
Ранее президент США заявлял о том, что Кремль якобы готов к заключению "мирного соглашения".
Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.