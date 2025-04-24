Трамп недоволен российскими ударами по Киеву, обратился к Путину

24 апреля президент США Дональд Трамп обратился к главе Кремля Владимиру Путину из-за массированной атаки по Украине.

Об этом он написал в своей соцсети.

Он добавил, что в этих ударах не было необходимости.

"Я не доволен российскими ударами по Киеву. Это не было необходимо, и очень несвоевременно. Владимир, стоп! 5000 солдат еженедельно погибают. Давайте заключим мирное соглашение!" — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 24 апреля Россия совершила очередную масштабную комбинированную атаку на территорию Украины. Враг применил сразу несколько типов вооружений – крылатые ракеты, дроны-камикадзе и баллистические ракеты.

В результате только в Киеве более 70 человек были ранены, еще по меньшей мере восемь людей погибли.

Эта атака произошла на фоне переговоров в Лондоне, и после заявления Трампа о том, что Кремль якобы готов к заключению "мирного соглашения".