Трамп заявил, что соглашение с Россией есть, теперь необходимо согласие Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Кремль якобы готов к заключению "мирного соглашения", пока он ожидает согласия от Украины.

Об этом он сказал во время разговора с журналистами, сообщает CNN.

Не намерен занимать чью-либо сторону

"Думаю, у нас есть соглашение с Россией. Мы должны заключить соглашение с Зеленским. Я считал, что с ним будет легче иметь дело", – заявил Трамп.

Комментируя свои видения возможных условий прекращения боевых действий, глава Белого дома подчеркнул, что не намерен занимать чью-либо сторону в войне между Россией и Украиной, но отказался отвечать, будет ли мирное соглашение включать положения о признании аннексированного Крыма российским.

"Я просто хочу, чтобы война закончилась. Мне все равно. Если обе стороны будут довольны и подпишут соглашение – это хорошо. У меня нет фаворитов. Я просто хочу мира", – подчеркнул Трамп.

Кроме того, его спросили о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии. По словам Трампа, такой вариант возможен, хотя пока не подтвержден.

"Я планирую встретиться с ним, возможно, но, скорее всего, нет. Но мы можем встретиться вскоре после этого", — добавил Трамп.

Зеленского не просят признавать Крым русским

Трамп отреагировал на заявление главы украинского государства Владимира Зеленского, что Украина никогда юридически не признает оккупацию Крыма. Президент США считает, что Крым "был потерян много лет назад" во времена президента Барака Обамы, и теперь это "даже не является предметом обсуждения".

"Никто не просит Зеленского признать Крым по территории России, но если он хочет Крым, то почему за него не воевали 11 лет назад, когда его без всякого выстрела передали России?" – спросил президент США.

Он также добавил, что Зеленскому "нечем хвастаться" и что "ситуация для Украины ужасна".

"Он может иметь мир или он может воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею никакого отношения к России, но имею большое отношение к желанию спасти в среднем 5 тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые погибают без какой-либо причины", — заявил Трамп.

Глава Белого дома убежден, что стороны "очень близки к соглашению", но "человек, у которого нет "карт для игры", должен наконец пойти на это", намекнув на Зеленского.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение уже на этой неделе. Он сообщил, что детали соглашения и встреч по прекращению огня он расскажет в течение следующих трех дней.

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.