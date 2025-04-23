Переговоры в Лондоне: Украина не согласится на замороженный конфликт и не признает оккупацию Крыма

В ходе сегодняшней встречи делегаций в Лондоне Украина подтвердила принципиальную позицию, готовую вести переговоры. Впрочем, наше государство не согласится на замороженный конфликт и никогда не признает оккупацию Крыма.

Об этом написала министр экономики Украины Юлия Свириденко в Х.

"Не будет никакого соглашения, которое даст России более крепкие основы, необходимые для перегруппировки и возвращения с большим насилием. Полное прекращение огня — на земле, в воздухе и на море — является необходимым первым шагом. Если Россия выберет ограниченную паузу, Украина ответит тем же", — заявила Свириденко.

Она добавила, что украинцы не примут замороженный конфликт, замаскированный под мир.

"Мы никогда не признаем оккупацию Крыма. И если членство в НАТО не будет предоставлено, Украина потребует обязательных гарантий безопасности — достаточно сильных, чтобы сдержать будущую агрессию, и достаточно четких, чтобы обеспечить продолжительный мир", — подчеркнула министр.

Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и в дальнейшем к настоящему миру.

"Прекращение убийств – это задача номер один. Благодарен всем, кто сосредоточен именно на этом и помогает двигаться к завершению войны", — отметил он.

Напомним, украинская делегация в составе руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, министра обороны Рустемом Умеровой и министра иностранных дел Андрея Сибиги прибыли в Лондон для дня встреч с партнерами и работы над достижением справедливого и продолжительного мира для Украины и всей Европы.

Мирные переговоры в Лондоне: что известно

Sky News со ссылкой на источники сообщило, что ведущие дипломаты Украины, Великобритании, США, Франции и Германии отложили запланированную встречу в Лондоне для переговоров на высоком уровне о том, как положить конец войне в Украине.

Вместо этого дискуссии состоятся между чиновниками из пяти стран. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига проведет двустороннюю встречу с британским коллегой Дэвидом Ламми.

CNN сообщило, что государственный секретарь США Марко Рубио не примет участия в переговорах, поскольку Украина дала понять, что отвергает ключевую деталь предложения администрации Трампа по прекращению войны. США фактически предлагают заморозить войну по линии фронта, а оккупированные территории оставить под контролем России. СМИ также писали, что США готовы признать контроль России над украинским Крымом в рамках "широкого" мирного соглашения по завершению войны в Украине.

Вместо Рубио США будет представлять специальный посланник Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог.

Напомним, 21 апреля президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение уже на этой неделе. Он сообщил, что детали соглашения и встреч по прекращению огня он расскажет в течение следующих трех дней.

Также недавно Трамп заявил, что в случае, если одна из сторон конфликта будет препятствовать достижению мира, США могут выйти из переговоров, отказавшись от дальнейшего участия в процессе.