СМИ узнали детали "мирного плана" Трампа: кто будет контролировать линию фронта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что объявит полные детали "мирного соглашения" между Россией и Украиной в течение следующих трех дней. План включает размещение европейских войск в Украине.

Об этом со ссылкой на чиновника администрации США пишет газета New York Post.

Трамп пообещал раскрыть детали "мирного соглашения" между РФ и Украиной

На вопрос о раскрытии возможных деталей "мирной договоренности", которую США предлагают заключить между Украиной и Россией, Трамп пообещал "объявить полные детали в течение следующих трех дней".

"Но у нас были очень хорошие встречи по Украине и России", — заявил американский президент.

Кроме этого, отвечая на вопрос о возможности заключения такого "мирного соглашения" на этой неделе, Трамп ответил утвердительно: "Есть очень хороший шанс".

Размещение европейских войск в Украине

Как пишет издание, план Трампа, который может быть опубликован в ближайшие три дня, включает размещение европейских войск в Украине.

"Хотя условия еще не утверждены окончательно, поскольку Киев и Москва обсуждают план, он может включать в себя развертывание европейских войск в Украине в случае достижения прекращения огня", — сообщил собеседник издания.

Также рассматривается вопрос создания отдельных сил для наблюдения за прекращением огня, которые будут выглядеть как "общая комиссия" в составе россиян, украинцев и третьей страны, не входящей в НАТО.

Эта комиссия будет наблюдать за линией фронта, чтобы гарантировать, что обе стороны соблюдают режим прекращения огня.

Напомним, Трамп выразил надежду, что Украина и Россия заключат мирное соглашение уже на этой неделе.