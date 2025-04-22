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ЗМІ дізналися деталі "мирного плану" Трампа: хто контролюватиме лінію фронту

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Білий дім

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що оголосить повні деталі "мирної угоди" між Росією та Україною протягом наступних трьох днів. План включає розміщення європейських військ в Україні.

Про це з посиланням на урядовця адміністрації США пише газета New York Post.

Трамп пообіцяв розкрити деталі "мирної угоди" між РФ і Україною

На питання про розкриття можливих деталей "мирної домовленості", яку США пропонують укласти між Україною та Росією, Трамп пообіцяв "оголосити повні деталі протягом наступних трьох днів".

"Але в нас були дуже гарні зустрічі щодо України та Росії", - заявив американський президент.

Крім цього, відповідаючи на питання про можливість укладення такої "мирної угоди" цього тижня, Трамп відповів ствердно: "Є дуже гарний шанс".

Розміщення європейських військ в Україні

Як пише видання, план Трампа, який може бути опублікований протягом найближчих трьох днів, включає розміщення європейських військ в Україні.

"Хоча умови ще не затверджені остаточно, оскільки Київ та Москва обговорюють план, він може включати розгортання європейських військ в Україні у разі досягнення припинення вогню", - повідомив співрозмовник видання.

Також розглядається питання щодо створення окремих сил для спостереження за припиненням вогню, які будуть виглядати як "спільна комісія" у складі росіян, українців та третьої країни, яка не входить до НАТО.

Ця комісія спостерігатиме за лінією фронту, щоб гарантувати, що обидві сторони дотримуються режиму припинення вогню.

Нагадаємо, Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду вже цього тижня. 

Автор:
Світлана Манько