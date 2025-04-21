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Трамп прогнозує угоду між Україною і Росією цього тижня та "великий бізнес" зі США

Трамп
Трамп: Україна і Росія можуть домовитися вже цього тижня.

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Україна та Росія укладуть мирну угоду вже цього тижня. 

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Нові прогнози Трампа

Американський президент висловив сподівання, що цього тижня Україна та Росія досягнуть угоди.

Після цього, за його словами, обидві країни зможуть розпочати вигідну співпрацю зі Сполученими Штатами, що забезпечить їм процвітання та значні фінансові прибутки.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що у разі, якщо одна зі сторін конфлікту буде перешкоджати досягненню миру, США можуть вийти з перемовин, відмовившись від подальшої участі у процесі.

Про мирні перемовини

Нагадаємо, 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною розпочалась не з його вини, поклавши провину за конфлікт на свого попередника Джо Байдена. Він також розкритикував Байдена та Володимира Зеленського за те, що, на його думку, допустили розгортання повномасштабної війни.

В свою чергу, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив оптимізм щодо миру в Україні.

Це сталося через кілька годин після того, як Марко Рубіо, державний секретар США, попередив про готовність Вашингтона відмовитися від переговорів через відсутність прогресу

Автор:
Ольга Опенько