США вийдуть з переговорів між Україною та Росією, якщо не буде прогресу – Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо закінчити війну в Україні шляхом переговорів не вдасться, Сполученим Штатам потрібно припинити свої зусилля та рухатися далі.

Про це пише CNN.

Вийдуть з переговорного процесу

За словами Рубіо, США готові продовжувати мирні переговори ще "кілька днів", а потім "підуть далі" і сфокусуються на інших проблемах.

"Якщо наші зусилля щодо зупинки війни в Україні проваляться протягом кількох днів, ми повідомимо президента Трампа, що переговори - це більше не життєздатний варіант. Якщо обидві сторони серйозно налаштовані на мир, то ми хочемо допомогти, інакше ми підемо далі", - заявив держсекретар США.

Він сказав, що США три роки підтримували Україну, але тепер "досягли точки, коли потрібно сфокусуватися на інших речах", адже "США має багато інших пріоритетів у всьому світі".

Також Рубіо додав, що США "поки що не готові публічно обговорювати" питання гарантій безпеки України, акцентуючи на тому, що це не війна Америки.

"Ми її не починали, але хочемо, щоб це закінчилося, але це не наша війна. Президент Трамп провів 87 днів на найвищому рівні цього уряду, неодноразово докладаючи зусиль, щоб завершити та припинити цю війну. Зараз ми досягли точки, коли нам потрібно вирішити та визначити, чи це взагалі можливо чи ні. Можу сказати одне: у цієї війни немає військового рішення. Жодна зі сторін не має стратегічних можливостей, щоб швидко закінчити цю війну", - сказав Рубіо.

Зауважимо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на цьому тижні Вашингтон отримає від Москви відповідь на пропозиції стосовно припинення вогню в Україні.

Кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Також українська делегація 17 квітня провела двосторонні переговори із США та зустріч з учасницями Коаліції охочих, на яких обговорювалися спільні кроки щодо досягнення стійкого миру в Україні.