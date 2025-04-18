Трамп розповів, коли очікує відповідь від Росії щодо перемир'я

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що на цьому тижні Вашингтон отримає від Москви відповідь на пропозиції стосовно припинення вогню в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

Трамп очікує відповіді РФ

"Ми побачимо, ми почуємо від них цього тижня, дуже скоро. Ми хочемо, щоби смерті та вбивства припинились", - розповів Трамп.

Також очільник Білого дому заявив, що він незадоволений через повільне просування питання припинення вогню.

"Ми подивимося, ми будемо очікувати і, сподіваюся, що РФ доволі швидко дасть свою відповідь", - додав він.

Не великий шанувальник Зеленського

Коментуючи ставлення до президента України Володимира Зеленського в контексті війни, Трамп заявив, що не є його великим шанувальником.

"Я не звинувачую його, але я кажу, що не сказав би, що він зробив найкращу роботу. Я не великий його шанувальник", - підкреслив очільник Білого дому.

Президент США сказав, що не покладає відповідальність війни на Зеленського, проте і "не в захваті від того, що ця війна почалася", говорячи про масштаби руйнувань в Україні.

Трамп додав, що не задоволений ні президентом України, ні будь-ким, хто причетний до цього конфлікту.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною розпочалась не з його вини, поклавши провину за конфлікт на свого попередника Джо Байдена. Він також розкритикував Байдена та Володимира Зеленського за те, що, на його думку, допустили розгортання повномасштабної війни.