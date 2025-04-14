Трамп поклав відповідальність за війну в Україні на Байдена та Зеленського

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна між Росією та Україною розпочалась не з його вини, поклавши провину за конфлікт на чинного президента Джо Байдена. Він також розкритикував адміністрацію Байдена та Володимира Зеленського за те, що, на його думку, допустили розгортання повномасштабної війни.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial.

Трамп про війну в Україні

Трамп заявив, що за часів його президентства подібний конфлікт був би неможливим, адже, за його словами, тоді і президент Путін, і міжнародна спільнота поважали Сполучені Штати.

Він також підкреслив, що війни можна було б уникнути, якби результати президентських виборів 2020 року, які він вважає фальсифікованими, були іншими.

Він також розкритикував дії адміністрації Байдена та президента Зеленського, які, за його словами, "допустили початок цієї трагедії". Водночас він підкреслив, що зосереджений на пошуку шляхів припинення війни та зменшення страждань.

"Тепер головне — якнайшвидше зупинити цю війну. Це надзвичайно сумно", — підсумував Трамп.

Не варто починати війну, яку не можеш виграти

Під час зустрічі з президентом Сальвадору Дональд Трамп розкритикував наміри України закупити системи Patriot, інформує Інтерфакс-Україна.

На його думку, війна не повинна починатися без впевненості в перемозі. Він заявив, що не можна вступати в конфлікт із супротивником, який значно потужніший, розраховуючи лише на допомогу партнерів.

"Він завжди хоче придбати ракети, знаєте. Він проти... Слухай, коли ти починаєш війну, ти повинен знати, що ти можеш виграти війну, так? Ви не починаєте війну проти когось, хто в 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет", - заявив Трамп.

Кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії. США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

Додамо, Трамп провів телефонну розмову з Путіним 18 березня. Розмова була спрямована на закріплення угоди про припинення бойових дій в Україні, що тривають вже четвертий рік. Було досягнута конкретна домовленість про припинення ударів Росії по енергетичній інфраструктурі.