Трамп возложил ответственность за войну в Украине на Байдена и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что война между Россией и Украиной началась не по его вине, возложив вину за конфликт на действующего президента Джо Байдена. Он также подверг критике администрацию Байдена и Владимира Зеленского за то, что, по его мнению, допустили развертывание полномасштабной войны.

Об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial.

Трамп о войне в Украине

Трамп заявил, что во времена его президентства подобный конфликт был бы невозможен, ведь, по его словам, тогда и президент Путин, и международное сообщество уважали Соединенные Штаты.

Он также подчеркнул, что войны можно было бы избежать, если бы результаты президентских выборов 2020, которые он считает фальсифицированными, были другими.

Он также подверг критике действия администрации Байдена и президента Зеленского, которые, по его словам, "допустили начало этой трагедии". В то же время, он подчеркнул, что сосредоточен на поиске путей прекращения войны и уменьшения страданий.

"Теперь главное — как можно быстрее остановить эту войну. Это очень грустно", — подытожил Трамп.

Не стоит начинать войну, которую не можешь выиграть

Во время встречи с президентом Сальвадора Дональд Трамп подверг критике намерения Украины закупить системы Patriot, информирует Интерфакс-Украина.

По его мнению, война не должна начинаться без уверенности в победе. Он заявил, что нельзя вступать в конфликт с противником, который более мощный, рассчитывая только на помощь партнеров.

"Он всегда хочет приобрести ракеты, знаете. Он против... Слушай, когда ты начинаешь войну, ты должен знать, что ты можешь выиграть войну, да? Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам несколько ракет", — заявил Трамп.

Шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России. США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и восстановление безопасности помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины.

Добавим, Трамп провел телефонный разговор с Путиным 18 марта. Разговор был направлен на закрепление продолжающихся уже четвертый год соглашения о прекращении боевых действий в Украине. Была достигнута конкретная договоренность о прекращении ударов России по энергетической инфраструктуре.