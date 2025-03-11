Временное прекращение огня и возобновление помощи: Украина и США сделали важные шаги к миру

Сегодня в Джидде, Саудовская Аравия, в ходе переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины были сделаны значительные шаги по установлению длительного мира в Украине. Стороны согласовали временное прекращение огня, восстановление помощи и обсудили шаги к мирному процессу и экономическому сотрудничеству.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

О чем договорились стороны

Обе делегации высоко оценили мужество украинского народа в защите своего государства и согласились, что сейчас пора начать процесс мира.

Украинская делегация выразила благодарность США, в частности, президенту Трампу, Конгресса и американскому народу за содействие значимому прогрессу на пути к миру.

Украина также поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнением со стороны России.

США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине.

В ходе обсуждений также была поднята важность гуманитарных усилий, таких как обмен военнопленными, увольнение гражданских лиц и возвращение украинских детей.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, обеспечивающего долгосрочную безопасность Украины .

США обязались обсудить эти предложения с Россией.

Украинская делегация также отметила необходимость привлечения европейских партнеров в мирный процесс.

В конце переговоров была достигнута договоренность о заключении соглашения о разработке критических минеральных ресурсов Украины, что должно способствовать укреплению экономики страны и обеспечению ее долгосрочного процветания и безопасности.

О переговорах в Саудовской Аравии

Переговоры в Саудовской Аравии стали первой официальной встречей представителей Украины и США после спора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме.

Делегацию США представляли госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.

госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф. Украину представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель Ермака Павел Палиса.

Во время первого раунда переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обсуждались предложения Украины по поводу режима тишины на море и в небе. Кроме того, стороны также обсуждали соглашение о редкоземельных ископаемых.