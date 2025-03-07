Зеленский рассказал о тесном сотрудничестве с США, а Трамп отметил, что ему легче иметь дело с РФ

Сегодня, 7 марта, Украина активно сотрудничала с командой президента США Дональда Трампа на разных уровнях.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Сегодня весь день на разных уровнях происходит интенсивная работа с командой президента Трампа. Было много звонков, и тематика поняла: мир как можно быстрее, безопасность надежнее. Украина настроена на максимально конструктивное сотрудничество", – сказал Зеленский.

Он также анонсировал насыщенную неделю работы в Украине, Европе и США.

Трамп об Украине и РФ

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что ему легче иметь дело с Россией по достижению мира в Украине, поскольку, по его словам, у РФ "есть все карты", информирует Интерфакс-Украина.

Кроме того, отвечая на вопрос, верит ли он Владимиру Путину, когда тот заявляет о желании мира, Трамп сказал, что верит Путину.

Трамп считает предоставление гарантий безопасности для Украины легким делом, но сначала хочет завершить войну. Он также подчеркнул, что его приоритеты отличаются от европейских.

Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против России из-за продолжения войны против Украины.

Напомним, на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины, где обсудят возможные условия перемирия и рамки предстоящего мирного соглашения. Эта встреча станет продолжением дипломатических усилий, которые Вашингтон прилагал последние недели, включая контакты между представителями США и России.

Об отношениях Украины и США

Напомним, 28 февраля во время пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома между Зеленским и Трампом возник спор. Трамп обвинил Украину в "играх с Третьей мировой войной" и потребовал заключить соглашение. В результате украинская делегация покинула Белый дом, и соглашение о полезных ископаемых не было подписано.

Добавим, Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, усилив давление на Владимира Зеленского.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заверил, что Киев твердо настроен сохранить и развивать партнерство с Соединенными Штатами. По его словам, поддержка со стороны США продолжается, и Украина рассчитывает на дальнейшее ее продолжение.

Позже Зеленский заявил, что Украина готова немедленно начать переговоры, чтобы ускорить достижение подлинного и устойчивого мира под руководством Трампа.