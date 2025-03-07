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Саудовская Аравия инвестирует 1 триллион долларов в США: Трамп анонсировал свой первый зарубежный визит
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что первым направлением его международных поездок во втором президентском сроке станет Саудовская Аравия.
Об этом говорится в сообщении журналиста New York Times Исмаила Наарса в соцсети Х.
По его словам, Эр-Рияд согласился потратить 1 триллион долларов на военные и другие закупки у США в течение следующих четырех лет.
Трамп отметил, что ранее Саудовская Аравия уже инвестировала 450 миллиардов долларов в контракты с американскими компаниями, и на этот раз договоренности будут еще масштабнее.
По его словам, соглашение предусматривает значительные расходы по закупке военной техники и других товаров в США. Он также подчеркнул, что поддерживает отличные отношения с Эр-Риядом.
Трамп подчеркнул, что визит должен состояться в ближайшие полтора месяца.
Однако, 6 марта Владимир Зеленский сообщил, что на следующей неделе, в понедельник (т.е. 10 марта) запланирован его визит в Саудовскую Аравию для встречи с Наследным принцем.
"После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — сказал Зеленский.