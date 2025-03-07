Саудівська Аравія інвестує 1 трильйон доларів у США: Трамп анонсував свій перший закордонний візит

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що першим напрямком його міжнародних поїздок у другому президентському терміні стане Саудівська Аравія.

Про це йдеться в повідомленні журналіста New York Times Ісмаїла Наарса в соцмережі Х.

За його словами, Ер-Ріяд погодився витратити 1 трильйон доларів на військові та інші закупівлі у США протягом наступних чотирьох років.

Трамп зазначив, що раніше Саудівська Аравія вже інвестувала 450 мільярдів доларів у контракти з американськими компаніями, і цього разу домовленості будуть ще масштабнішими.

За його словами, угода передбачає значні витрати на закупівлю військової техніки та інших товарів у США. Він також наголосив, що підтримує чудові відносини з Ер-Ріядом.

Трамп наголосив, що візит повинен відбутися у найближчі півтора місяці.

Проте, 6 березня Володимир Зеленський повідомив, що наступного тижня, в понеділок (тобто, 10 березня) запланований його візит у Саудівську Аравію для зустрічі зі Спадкоємним принцом.

"Після того моя команда залишиться в Саудівській Аравії для роботи з американськими партнерами. Україна найбільше зацікавлена в мирі. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру", - сказав Зеленський.