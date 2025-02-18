Зеленський переніс візит до Саудівської Аравії на тлі перемовин США та РФ

Президент України Володимир Зеленський вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії.

Про це він заявив під час спільної з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом пресконференції у Стамбулі, яку транслював ОП.

"Мені не все одно, щоб наші партнери щось зайве подумали. Ми абсолютно чесні і відкриті. Я не хочу співпадінь, і тому я не поїду в Саудівську Аравію. Ми зв'язалися з партнерами в Саудівській Аравії… Домовилися, що 10 березня я буду з офіційним візитом", - заявив Зеленський.

За його словами, перемовини про завершення російської війни проти України і майбутні гарантії української безпеки повинні відбуватися за участі всіх ключових суб'єктів.

"Я переконаний для України... для Європи принципово, щоб будь-які перемовини щодо закінчення війни відбувались не за спиною у ключових суб'єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії. Україна, Європа в широкому сенсі, а це і Євросоюз, і Туреччина, і Британія мають бути залучені до розмов і розробки потрібних безпекових гарантій разом з Америкою, які стосуються долі нашої частини світу", - заявив Зеленський.

Він підкреслив, що для забезпечення надійного і тривалого миру не можна допустити жодних помилок.