"Ми обміняємо одну територію на іншу". Головні заяви Зеленського з інтерв’ю The Guardian

Президент США Дональд Трамп може сприяти проведенню переговорів між Україною та Росією, і президент України Володимир Зеленський готовий обговорити можливість обміну територіями.

Про це заявив у інтерв’ю The Guardian Володимир Зеленський.

Основні заяви президента України

Зеленський планує запропонувати обмін територіями

Якщо Трампу вдасться організувати переговори між Україною та Росією, президент України планує запропонувати обмін територіями, відмовившись від земель у Курській області, які Київ контролює.

"Ми обміняємо одну територію на іншу", – сказав він, але додав, що не знає, яку частину окупованої Росією території Україна проситиме натомість. "Не знаю, побачимо. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету", – підсумував Зеленський.

Європа не може гарантувати безпеку України без США

Президент України заявив, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на реконструкцію, щоб залучити Трампа.

Зеленський попередив, що якщо Дональд Трамп припинить підтримку України з боку США, Європа не зможе самостійно заповнити цю прогалину.

"Є думки, що Європа могла б запропонувати гарантії безпеки без участі США, але я завжди відповідаю - ні", - зазначив президент. "Гарантії безпеки без США не можуть бути справжніми гарантіями", - додав він.

Зеленський готовий до переговорів, але лише з "позиції сили"

Як зазначається, Трамп заявив, що має намір завершити війну в Україні, проте скептики побоюються, що мирна угода за посередництва США може призвести до того, що Україна змушена буде поступитися вимогам Путіна.

Зеленський висловив готовність до переговорів, але наголосив, що вони повинні відбуватися з "позиції сили". Він також зазначив, що запропонує американським компаніям вигідні контракти на відновлення країни та інвестиційні концесії, аби спробувати залучити Трампа до процесу.

"Ті, хто допомагають нам врятувати Україну, матимуть можливість відновити її, ведучи бізнес разом з українськими підприємцями. Ми готові детально обговорити всі ці питання", – зазначив президент.

Про доступ до рідкоземельних елементів та витрачені кошти на допомогу

Трамп неодноразово заявляв, що США витратили на Україну сотні мільярдів доларів за останні роки і він має намір їх повернути.

Своєю чергою Зеленський наголосив на фінансовому стимулі, який орієнтований безпосередньо на президента США.

Йдеться про можливості для інвестицій у цінні природні ресурси України, які раніше не були доступні. Найяскравішою є ідея, що США отримають пріоритетний доступ до "рідкісноземельних елементів" України. Це дозволить створити нові робочі місця та принесе прибуток американським компаніям.

Про заморожування USAID: Україна не скаржитиметься

Щодо замороження програм USAID, Зеленський зазначив, що Україна не скаржитиметься на замороження певних програм, оскільки для них найголовніша - це військова допомога, яка, на його думку, збереглася, і за це він вдячний.

Він також додав, що якщо американська сторона має можливість і бажання продовжувати свою гуманітарну місію, Україна підтримує це, але якщо ні, то країна знайде власні шляхи вирішення цієї ситуації.

М’яка миротворча місія навряд чи спрацює без гарантій

Публічні висловлювання Трампа щодо України залишаються неоднозначними та часто суперечливими. Однак однією з ключових ідей, які він просуває, є те, що хоча він прагне досягти мирної угоди, відповідальність за підтримання миру після неї має лежати на Європі.

У відповідь на це президент Франції Еммануель Макрон запропонував розглянути можливість розгортання європейських миротворчих сил в Україні після припинення вогню.

Зеленський наголосив, що миротворча місія буде ефективною лише за умови наявності гарантій протистояння Росії у разі відновлення нею бойових дій.

Президент висловив скептицизм щодо ефективності миротворчих місій ООН, заявивши, що вони рідко приносили реальну користь. Він наголосив, що підтримує миротворчий контингент лише як частину гарантій безпеки, але підкреслив, що без участі США це неможливо.

Зеленський про роль Байдена: "Дуже важко сказати, як його запам’ятає історія"

На запитання, чи вважає він, що Байден увійде в історію як людина, яка допомогла врятувати Україну, чи як та, що занадто повільно реагувала на виклик Путіна, Зеленський засміявся та зауважив, що на даному етапі це "дуже важко" сказати.

Він розкритикував початкову нерішучість Байдена щодо надання Україні зброї, зазначивши, що "цей брак впевненості лише зміцнив впевненість Росії". Водночас він підкреслив, що Україна вдячна за всю подальшу допомогу.

За його словами, повну оцінку ситуації можна буде дати лише згодом: "Історія показує, що багато чого залишається за лаштунками - які велися переговори, які ухвалювалися рішення… Сьогодні важко дати остаточну характеристику, адже ми не знаємо всіх деталей. Але з часом ми дізнаємося всю правду".

Що відомо про мирний план Трампа

Адміністрація Дональда Трампа може представити довгоочікуваний план щодо припинення війни між Україною та Росією на Мюнхенській конференції з безпеки.

Додамо, раніше Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів.

В свою чергу президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, українські доларові облігації встановлюють нові рекорди, демонструючи зростаючу динаміку на тлі очікувань щодо майбутнього плану угоди про припинення війни.