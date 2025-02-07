Трамп планує зустрітися із Зеленським наступного тижня

У п’ятницю, 7 лютого, президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня.

Про це повідомив кореспондент Голосу Америки Стів Герман.

Під час брифінгу в Білому домі, президент США Дональд Трамп повідомив про плани провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на наступному тижні.

Трамп уточнив, що зустріч є дуже ймовірною і має відбутися вже найближчим часом, хоча конкретні деталі і час зустрічі ще не були оприлюднені.

Трамп також зазначив, що однією з тем майбутньої зустрічі буде питання забезпечення безпеки українських підземних активів, зокрема рідкісноземельних мінералів, що є важливим ресурсом для України.

Президент США підкреслив, що цей аспект є важливим для Америки, оскільки США мають намір забезпечити захист цих активів в обмін на подальшу підтримку України.

Що відомо про пропозицію Трампа

Президент США Дональд Трамп висловив бажання укласти угоду з Україною, згідно з якою Україна постачатиме США рідкісноземельні мінерали, необхідні для виробництва електроніки, в обмін на надання американської допомоги.

Під час спілкування з журналістами у Білому домі Трамп на питання, як він бачить взаємодію з Україною повідомив, що зацікавлений у рідкісноземельних українських ресурсах.

Нагадаємо, що Зеленський додав пункт про рідкісноземельні ресурси до Плану перемоги, сподіваючись на підтримку з боку США. Джерело в Офісі президента зазначило, що важливим аспектом є забезпечення безпеки при використанні цих ресурсів.

Рідкісноземельні метали: що і де є в Україні

Delo.ua повідомляло, що розвідані запаси корисних копалин в Україні оцінюються в 15 трильйонів доларів, при цьому понад 70% родовищ зосереджені в Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

План перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив у жовтні 2024 року, акцентує увагу на захисті та спільних інвестиціях у критичні ресурси країни, що привернуло увагу нової адміністрації США.

Список стратегічно важливих матеріалів, складений Геологічною службою США, включає рідкісноземельні елементи, марганець, літій, нікель, кобальт і титан — всі ці ресурси є в Україні. Однак для ефективної розробки деяких з цих родовищ необхідно залучити додаткові інвестиції.

Зазначимо, що президент відповів Трампу, що Україна Україна готова видобувати корисні копалини з партнерами.