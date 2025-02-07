Трамп планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе

В пятницу, 7 февраля, президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Стив Герман.

Во время брифинга в Белом доме президент США Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе.

Трамп уточнил, что встреча очень вероятна и должна состояться уже в ближайшее время, хотя конкретные детали и время встречи еще не были обнародованы.

Трамп также отметил, что одной из тем предстоящей встречи станет вопрос обеспечения безопасности украинских подземных активов, в частности редкоземельных минералов, что является важным ресурсом для Украины.

Президент США подчеркнул, что этот аспект важен для Америки, поскольку США намерены обеспечить защиту этих активов в обмен на дальнейшую поддержку Украины.

Что известно о предложении Трампа

Президент США Дональд Трамп выразил желание заключить соглашение с Украиной, согласно которому Украина будет поставлять США редкоземельные минералы, необходимые для производства электроники, в обмен на оказание американской помощи.

Во время общения с журналистами в Белом доме Трамп на вопрос, как он видит взаимодействие с Украиной, сообщил, что заинтересован в редкоземельных украинских ресурсах.

Напомним, что Зеленский добавил пункт о редкоземельных ресурсах в План победы, надеясь на поддержку со стороны США. Источник в Офисе президента отметил, что важным аспектом является обеспечение безопасности при использовании этих ресурсов.

Редкоземельные металлы: что и где есть в Украине

Delo.ua сообщало, что разведанные запасы полезных ископаемых в Украине оцениваются в 15 триллионов долларов, при этом более 70% месторождений сосредоточено в Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

План победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским в октябре 2024 года, акцентирует внимание на защите и общих инвестициях в критические ресурсы страны, что привлекло внимание новой администрации США.

Список стратегически важных материалов, составленный Геологической службой США, включает в себя редкоземельные элементы, марганец, литий, никель, кобальт и титан — все эти ресурсы есть в Украине. Однако для эффективной разработки некоторых из этих месторождений необходимо привлечь дополнительные инвестиции.

Отметим, что президент ответил Трампу, что Украина готова добывать полезные ископаемые с партнерами.