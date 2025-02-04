Рідкоземельні метали, які жадає Трамп: що і де є в Україні та скільки це коштує

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче отримати від України доступ до рідкоземельних ресурсів в обмін на продовження військової підтримки США. Розвідані запаси корисних копалин в Україні оцінюють в $15 трлн, але понад 70% родовищ припадають на Донецьку, Луганську та Дніпропетровську області. Водночас на ринку України вже присутні західні гравці, а українська критична сировина надходить на західні ринки.

"План перемоги", що був представлений президентом України Володимиром Зеленським у середині жовтня 2024 року містив пункт про захист наявних в Україні критичних ресурсів та спільне інвестування у видобуток та розроблення цієї сировини. Тож очевидно, що саме ця пропозиція зацікавила нового очільника Білого дому. Хоча поки не зрозуміло чи мова йшла лише про рідкоземельні елементи, чи загалом про критичні матеріали, які є також дуже важливими для США.

Геологічна служба США у 2022 році представила список з 50 матеріалів, які мають вирішальне значення для американської безпеки та економіки. Крім групи рідкоземельних елементів до цього переліку входять також марганець, літій, нікель, кобальт, графіт і титан, запаси яких в Україні є досить значними. Проте варто зауважити, що далеко не всі ці родовища зараз розроблені, а для промислового видобування таких металів як літій чи нікель знадобляться додаткові інвестиції.

Рідкоземельні метали

Так називають групу з 17 хімічних елементів, що включає лантаноїди, а також скандій та ітрій. Вони мають унікальні властивості, що робить їх критично важливими для виробництва сучасної електроніки. Ці метали також широко застосовуються, як легуючі добавки в різних сталях і сплавах, в електронних приладах, магнітних матеріалах і запалювальних сумішах, як каталізатори, акумулятори водню, в ядерній техніці.

За даними Державної служби геології, запаси танталу, ніобію, берилію виявлені на шести українських родовищах. Запаси танталу та ніобію зосереджені у Дніпропетровській, Запорізький та Донецькій областях, а запаси берилію — на Житомирщині.

Наразі розробкою рідкоземельних елементів в Україні займається лише одна компанія BGV Group Геннадія Буткевича, яка розробляє Ястребецьке родовище на Житомирщині та видобуває там циркон-флюоритові руди. Також ця компанія володіє спецдозволом на розробку Пержанського родовища берилію, також на Житомирщині. Запаси родовища складають 15,3 тис. т оксиду берилію з вмістом танталу, ніобію, цирконію, олова, молібдену, літію та цинку. Крім того, перспективним є розроблення Новополтавського родовища апатитових руд яке знаходиться в окупованій частині Запорізької області, та кількох інших родовищ.

Стратегічна сировина

В Україні також є значні запаси критичної сировини або CRM (Critical Raw Materials — критично важлива сировина). Цей термін охоплює вже згадані рідкоземельні елементи. Але він включає й іншу сировину, що є стратегічно важливою для багатьох передових галузей від медицини та електроніки до оборонної та аерокосмічної галузей. До них відносять титан, нікель, кобальт, графіт та літій.

Україна входить до 10 провідних країн світу за обсягами розвіданих запасів титанових руд та забезпечує понад 7% його світового видобутку. На обліку Державної служби геології та надр знаходиться 28 родовищ ільменіту та рутилу (титанової сировини). На шести родовищах зараз видобувають титанову руду, з якої у 2020 році було вироблено близько 900 тис. тонн титанового концентрату.

Видобуток титанової сировини в Україні зосереджений на Житомирщині та Дніпропетровщині. Наразі в секторі з видобування та перероблення титанових руд працюють компанії "Велта", яку контролює бізнесмен з Дніпра Андрій Бродський та "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", яку Фонд державного майна минулого року продав азербайджанській компанії NEQSOL Holding. Обидві компанії продають свою продукцію американській компанії Chemours. Крім того, наприкінці січня відновив роботу Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат, що виробляє ільменітовий концентрат на Житомирщині. Підприємство входить до титанового бізнесу Дмитра Фірташа.

Літій в Україні зараз не видобувають, але його доведені запаси становлять близько третини від запасів Європи та 3% від світових покладів. Наразі в Україні є три розвідані та одна попередньо вивчена літієві ділянки, що знаходяться в Кіровоградській, Запорізькій та Донецькій областях.

Україна також входить до першої п'ятірки у світі за обсягами розвіданих запасів графіту. Розвідані запаси складають близько 19 млн тонн з середнім вмістом графіту в руді 5-8%. Наразі відомо шість промислових родовищ з яких експлуатується лише Завалівське родовище на Кіровоградщині. Родовище належить австралійській компанії Volt Resources, яка ще у 2023 році домовилась про постачання графіту Міноборони США.

Ще на трьох родовищах на Хмельниччині, Одещині та Кіровоградщині графіту йде розвідка. Операторами розвідувальних робіт є українська компанія BGV Group і турецька ONUR Group, кілька перспективних рудопроявів залишаються відкритими для ліцензування.

В Україні є 12 силікатно-нікелевих родовищ в Кіровоградській та Дніпропетровській областях з покладами кобальту із запасами приблизно 9 тис. т, який можна отримувати як супутній елемент. Найбільш перспективними для розроблення кобальту є Капітанівське та Прутівське родовище.

Попри заяви президентів України та США критично важлива сировина вже постачається на американський ринок, а західні компанії теоретично можуть інвестувати в видобуток рідкоземельних матеріалів та критичної сировини в Україні. Однак інвесторів наразі стримують невідповідність вітчизняної методики оцінки корисних копалин світовим стандартам, а також військові ризики. Найближчим часом не варто очікувати виходу на український ринок американських видобувних гігантів, але після закінчення гарячої фази війни така ймовірність є досить високою.