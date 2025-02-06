Українські облігації стрімко дорожчають на тлі очікувань мирного плану Трампа

Українські доларові облігації встановлюють нові рекорди, демонструючи п’ятиденну поспіль зростаючу динаміку на тлі очікувань щодо майбутнього плану угоди про припинення війни.

Про це пише Bloomberg.

Повідомляється, що борг країни зріс за всіма термінами погашення, а облігації України 2034 року перевищили позначку в 60 центів за долар – це найвищий рівень із часу їх випуску в 2023 році. Згідно з даними видання, українські доларові облігації загалом принесли 7,8% прибутку, регулярно перебуваючи серед найприбутковіших цінних паперів на ринках, що розвиваються.

Минулого року українські облігації принесли близько 60% прибутку, оскільки керуючі фондами нарощували свої позиції, роблячи ставку на кроки, які прискорять закінчення війни. Посланець Трампа сказав, що не представлятиме план публічно в Мюнхені, оскільки це має зробити президент.

"Україна, як і раніше, торгується далеко від інших суверенних кредитів CCC, тому, якщо наступного тижня буде чіткий шлях до припинення вогню, то безумовно є місце для більшого розбігу", — сказав Кіран Кертіс, інвестиційний директор Abrdn Investments.

Мирний план Трампа

Адміністрація Дональда Трампа може представити довгоочікуваний план "припинення війни" Росії проти України на Мюнхенській конференції з безпеки наступного тижня. За словами співрозмовників Bloomberg, план "припинення війни" нібито має представити спеціальний представник Трампа з питань України Кіт Келлог, який буде брати участь у Мюнхенській конференції.

Серед очікуваних елементів "плану" – потенційне заморожування конфлікту і невизначений статус території, окупованої Росією з одночасним наданням Україні неконкретизованих гарантій безпеки.

Раніше Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів. Цей термін озвучував раніше сам Келлог.