Украинские облигации стремительно дорожают на фоне ожиданий мирного плана Трампа

Украинские долларовые облигации устанавливают новые рекорды, демонстрируя пятидневную подряд растущую динамику на фоне ожиданий по поводу будущего плана соглашения о прекращении войны.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что долг страны вырос по всем срокам погашения, а облигации Украины в 2034 году превысили отметку в 60 центов за доллар – самый высокий уровень со времени их выпуска в 2023 году. Согласно данным издания, украинские долларовые облигации в целом принесли 7,8% прибыли, регулярно находясь среди самых прибыльных ценных бумаг на развивающихся рынках.

В прошлом году украинские облигации принесли около 60% прибыли, поскольку управляющие фондами наращивали свои позиции, делая ставку на шаги, которые ускорят окончание войны. Посланник Трампа сказал, что не будет представлять план публично в Мюнхене, поскольку это должен сделать президент.

"Украина по-прежнему торгуется далеко от других суверенных кредитов CCC, поэтому, если на следующей неделе будет четкий путь к прекращению огня, то, безусловно, есть место для большего разбега", — сказал Киран Кертис, инвестиционный директор Abrdn Investments.

Мирный план Трампа

Администрация Дональда Трампа может представить долгожданный план "прекращения войны" России против Украины на Мюнхенской конференции по безопасности на следующей неделе. По словам собеседников Bloomberg, план "прекращения войны" якобы должен представить специальный представитель Трампа по Украине Кит Келлог, который будет участвовать в Мюнхенской конференции.

Среди ожидаемых элементов "плана" – потенциальная заморозка конфликта и неопределенный статус территории, оккупированной Россией с одновременным предоставлением Украине неконкретизированных гарантий безопасности.

Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней. Этот термин озвучивал раньше сам Келлог.