"Мы обменяем одну территорию на другую". Главные заявления Зеленского по интервью The Guardian

Президент США Дональд Трамп может способствовать проведению переговоров между Украиной и Россией и президент Украины Владимир Зеленский готов обсудить возможность обмена территориями.

Об этом заявил в интервью Guardian Владимир Зеленский.

Основные заявления президента Украины

Зеленский планирует предложить обмен территориями

Если Трампу удастся организовать переговоры между Украиной и Россией, то президент Украины планирует предложить обмен территориями, отказавшись от земель в Курской области, которые Киев контролирует.

"Мы обменяем одну территорию на другую", – сказал он, но добавил, что не знает, какую часть оккупированной Россией территории Украина будет просить вместо этого. "Не знаю, увидим. Но все наши территории важны, здесь нет приоритета", – подытожил Зеленский.

Европа не может гарантировать безопасность Украины без США

Президент Украины заявил, что предложит американским компаниям выгодные контракты на реконструкцию, чтобы привлечь Трампа.

Зеленский предупредил, что если Трамп прекратит поддержку Украины со стороны США, Европа не сможет самостоятельно восполнить этот пробел.

"Есть мнения, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без участия США, но я всегда отвечаю нет", – отметил президент. "Гарантии безопасности без США не могут быть подлинными гарантиями", — добавил он.

Зеленский готов к переговорам, но только с "позиции силы"

Отмечается, что Трамп заявил, что намерен завершить войну в Украине, однако скептики опасаются, что мирное соглашение при посредничестве США может привести к тому, что Украина вынуждена будет уступить требования Путина.

Зеленский выразил готовность к переговорам, но подчеркнул, что они должны происходить с "позиции силы". Он также отметил, что предложит американским компаниям выгодные контракты на восстановление страны и инвестиционные концессии, чтобы попытаться вовлечь Трампа в процесс.

"Те, кто помогают нам спасти Украину, смогут восстановить ее, ведя бизнес вместе с украинскими предпринимателями. Мы готовы детально обсудить все эти вопросы", – отметил президент.

О доступе к редкоземельным элементам и потраченных средствах на помощь

Трамп неоднократно заявлял, что США потратили на Украину сотни миллиардов долларов за последние годы, и он намерен их вернуть.

В свою очередь, Зеленский отметил финансовый стимул, который ориентирован непосредственно на президента США.

Речь идет о возможностях для инвестиций в ценные природные ресурсы Украины, ранее не доступные. Самая яркая идея, что США получат приоритетный доступ к "редкоземельным элементам" Украины. Это позволит создать новые рабочие места и принесет прибыль американским компаниям.

О замораживании USAID: Украина не будет жаловаться

Что касается заморозки программ USAID, Зеленский отметил, что Украина не будет жаловаться на заморозку определенных программ, поскольку для них самая главная — это военная помощь, которая, по его мнению, сохранилась, и за это он благодарен.

Он также добавил, что если у американской стороны есть возможность и желание продолжать свою гуманитарную миссию, Украина поддерживает это, но если нет, то страна найдет собственные пути решения этой ситуации.

Мягкая миротворческая миссия вряд ли сработает без гарантий

Публичные высказывания Трампа по Украине остаются неоднозначными и часто противоречивыми. Однако одной из ключевых идей, которые он продвигает, является то, что хотя он стремится достичь мирного соглашения, ответственность за поддержание мира после него должна лежать в Европе.

В ответ президент Франции Эммануэль Макрон предложил рассмотреть возможность развертывания европейских миротворческих сил в Украине после прекращения огня.

Зеленский подчеркнул, что миротворческая миссия будет эффективной только при наличии гарантий противостояния России в случае возобновления ею боевых действий.

Президент выразил скептицизм по поводу эффективности миротворческих миссий ООН, заявив, что они редко приносили реальную пользу. Он подчеркнул, что миротворческий контингент поддерживает лишь как часть гарантий безопасности, но подчеркнул, что без участия США это невозможно.

Зеленский о роли Байдена: "Очень трудно сказать, как его запомнит история"

На вопрос, считает ли он, что Байден войдет в историю как человек, который помог спасти Украину, или как слишком медленно реагировавший на вызов Путина, Зеленский засмеялся и заметил, что на данном этапе это "очень трудно" сказать.

Он подверг критике первоначальную нерешительность Байдена относительно предоставления Украине оружия, отметив, что "этот недостаток уверенности лишь укрепил уверенность России". В то же время, он подчеркнул, что Украина благодарна за всю дальнейшую помощь.

По его словам, полную оценку ситуации можно будет дать лишь впоследствии: "История показывает, что многое остается за кулисами — какие велись переговоры, которые принимались решения… Сегодня сложно дать окончательную характеристику, ведь мы не знаем всех деталей. Но со временем мы узнаем всю правду".

Что известно о мирном плане Трампа

Администрация Дональда Трампа может представить долгожданный план прекращения войны между Россией и Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и Россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее за 100 дней.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, украинские долларовые облигации устанавливают новые рекорды, демонстрируя растущую динамику на фоне ожиданий по поводу будущего плана соглашения о прекращении войны.