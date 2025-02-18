Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров США и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию.

Об этом он заявил во время совместной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пресс-конференции в Стамбуле, которую транслировал ОП.

"Мне не все равно, чтобы наши партнеры что-то лишнее подумали. Мы абсолютно честны и открыты. Я не хочу совпадений, и потому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с партнерами в Саудовской Аравии… Договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом", – заявил Зеленский.

По его словам, переговоры о завершении российской войны против Украины и будущих гарантиях украинской безопасности должны проходить при участии всех ключевых субъектов.

"Я убежден для Украины... для Европы принципиально, чтобы любые переговоры по окончании войны происходили не за спиной у ключевых субъектов, которых затрагивают последствия российской агрессии. Украина, Европа в широком смысле, а это и Евросоюз, и Турция, и Британия должны быть привлечены к разговорам и разработке нужных гарантий безопасности вместе с Америкой", — сказал он.

Он подчеркнул, что для обеспечения надежного и продолжительного мира нельзя допустить никаких ошибок.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал, что посетит Саудовскую Аравию 19 февраля.

Что известно о переговорах США и РФ

18 февраля США и Россия провели в Саудовской Аравии переговоры о войне на Украине. Это первая личная встреча представителей двух стран после того, как Россия вторглась в Украину.

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс сообщила, что обе стороны согласились сформировать "соответствующие команды высокого уровня", чтобы начать работу над скорейшим прекращением конфликта в Украине. Это прекращение должно быть обеспечивающим длительность, устойчивость и будет приемлемым для всех участников.

Российский переговорщик Юрий Ушаков после переговоров отметил, что обсуждения были очень серьезными и охватили все вопросы, которые планировалось поднять. Он также добавил, что переговоры делегаций США и России "прошли неплохо".

Юрий Ушаков после переговоров отметил, что обсуждения были очень серьезными и охватили все вопросы, которые планировалось поднять. Он также добавил, что переговоры делегаций США и России "прошли неплохо". Также стало известно, что обсуждались условия встречи между Трампом и Путиным. Однако маловероятно, что эта встреча состоится на следующей неделе.

Реагируя на переговоры США и РФ, Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на ультиматумы России. Президент пояснил, что в начале полномасштабного вторжения, когда Украина получала разные объемы помощи от других стран, Россия выдвинула ультиматум. В частности, требовали уменьшения численности Вооруженных сил Украины, признания оккупированных территорий частью России и установления пророссийского руководства в Украине, которое полностью подчинялось бы вертикали Путина.

Напомним, в интервью The Guardian Зеленский заявил, что если Трампу удастся организовать переговоры между Украиной и Россией, президент Украины планирует предложить обмен территориями, отказавшись от земель в Курской области, которые Киев контролирует.