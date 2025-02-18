Переговоры США и РФ продолжались 4,5 часа: результаты и реакции Зеленского

Состоявшиеся в Эр-Рияде переговоры между делегациями США и России завершились. Обсуждения, начавшиеся около 9:30 по киевскому времени, продолжались около четырех с половиной часов. Представители США и России договорились продолжить усилия по прекращению войны в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Как прошли переговоры России и США

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс сообщила, что обе стороны согласились сформировать "соответствующие команды высокого уровня", чтобы начать работу над скорейшим прекращением конфликта в Украине. Это прекращение должно быть обеспечивающим длительность, устойчивость и будет приемлемым для всех участников.

Российский переговорщик Юрий Ушаков после переговоров отметил, что обсуждения были очень серьезными и охватили все вопросы, которые планировалось поднять. Он также добавил, что переговоры делегаций США и России "прошли неплохо".

В свою очередь, Украина и европейские лидеры выражают обеспокоенность, что президент Дональд Трамп может поспешно заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным, которое не учитывает их интересы безопасности, вознаграждает Москву за ее вторжение и дает Путину возможность угрожать Украине или другим странам в будущем, сообщает Reuters.

Требования России

Отмечается, что Россия уже дала понять, что намерена ужесточить свои требования.

В частности, представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью журналистам в Москве отметила, что для НАТО недостаточно лишь воздерживаться от принятия Украины в свой состав.

Она отметила, что альянс должен пойти дальше, отказавшись от обещания, которое он дал на саммите в Бухаресте в 2008 году о возможности вступления Киева в будущем, без определения конкретной даты.

Также стало известно, что обсуждались условия встречи между Трампом и Путиным. Однако маловероятно, что эта встреча состоится на следующей неделе.

Заметим, что критики утверждают, что команда Трампа, исключив возможность членства Украины в НАТО и заявив, что стремление Киева вернуть все утраченные территории является иллюзией, сделала заранее большие уступки. Представители США уверяют, что они просто признают реальность. В то же время Украина отмечает, что ни одно мирное соглашение не может быть заключено без его участия.

Как отреагировал Зеленский

Президент Зеленский отреагировал на переговоры между представителями России и США по Украине без участия украинской стороны. Он подчеркнул, что Украина никогда не согласится на ультиматумы со стороны России.

Президент пояснил, что в начале полномасштабного вторжения, когда Украина получала разные объемы помощи от других стран, Россия выдвинула ультиматум. В частности, требовали уменьшения численности Вооруженных Сил Украины, признания оккупированных территорий частью России и установления пророссийского руководства в Украине, которое полностью подчинялось бы вертикали Путина.

"И у меня такое впечатление, что сейчас проходят какие-то переговоры, и они с таким же настроением происходят, но они происходят между представителями России и представителями США. Об Украине, опять об Украине и без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет", — заявил он.

Зеленский подытожил, что Украина не заключала никаких договоренностей с Россией во время оккупации Киевской области или на встречах в Беларуси и Турции. Он добавил, что не гарантировал и не подтверждал никаких условий, а также не намерен поддаваться ультиматумам России.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что вскоре американские и российские чиновники встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения урегулирования войны и Украина тоже станет частью встречи.

В свою очередь 14 февраля на Мюнхенской конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не планирует встречаться ни с какими другими представителями российских властей, кроме Владимира Путина, но только после того, как с президентом США Дональдом Трампом будет подготовлен план об окончании войны.

Напомним, ранее в интервью The Guardian Зеленский заявил, что если Трампу удастся организовать переговоры между Украиной и Россией, президент Украины планирует предложить обмен территориями, отказавшись от земель в Курской области, которые Киев контролирует.