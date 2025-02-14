Трамп заявил, что представители РФ, Украины и США встретятся в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре американские и российские чиновники встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения урегулирования войны. Украина тоже станет частью встречи.

Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, пишет Reuters.

"На следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча не со мной для президента Путина, а с чиновниками. И Украина тоже будет ее частью. И мы посмотрим, сможем ли мы закончить эту войну", — объявил Трамп.

Он добавил, что во время Мюнхенской конференции безопасности 14 февраля вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио встретятся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить детали переговоров о прекращении войны.

Трамп называл эту встречу важной для запуска дипломатического процесса.

"Мы посмотрим, сможем ли мы положить конец этой войне. Эта война – ужасная... Это жестокая, кровавая война. Мы хотим положить ей конец", — подчеркнул Трамп.

Разговоры Трампа с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным.

По словам Трампа, Путин согласился, что они оба хотят "остановить миллионы смертей, происходящих в войне РФ и Украины".

В ходе общения со СМИ в Белом доме Трамп заявил, что его встреча с Путиным, скорее всего, состоится в Саудовской Аравии. В то же время, ее вероятной даты президент США не назвал.

В этот же день состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Президент Украины поблагодарил за интерес к тому, что мы можем сделать вместе, а американский лидер проинформировал коллегу о деталях разговора с Путиным.

По словам Трампа, разговор с Зеленским "прошёл очень хорошо".

13 февраля на фоне разговора Трампа и Путина главы МИД Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании, Украины и ЕС опубликовали совместное заявление после встречи в Париже.

Они подчеркнули, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах по достижению мира.