Трамп заявив, що представники України, США та РФ зустрінуться в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп заявив, що невдовзі американські і російські посадовці зустрінуться у Саудівській Аравії для обговорення врегулювання війни. Україна теж стане частиною зустрічі.

Про це він заявив на пресконференції з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді, передає Reuters.

"Наступного тижня в Саудівській Аравії відбудеться зустріч не зі мною для президента Путіна, а з високопосадовцями. І Україна теж буде її частиною. І ми подивимося, чи зможемо ми закінчити цю війну", - оголосив Трамп.

Він додав, що під час Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо зустрінуться з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити деталі перемовин щодо припинення війни.

Трамп називав цю зустріч важливою для запуску дипломатичного процесу.

"Ми подивимось, чи зможемо ми покласти край цій війні. Ця війна – жахлива.... Це жорстока, кривава війна. Ми хочемо покласти їй край", - підкреслив Трамп.

Розмови Трампа з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп 12 лютого провів телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним.

За словами Трампа, Путін погодився, що вони обоє хочуть "зупинити мільйони смертей, які відбуваються у війні РФ та України".

Під час спілкування зі ЗМІ в Білому домі Трамп заявив, що його зустріч із Путіним, швидше за все, відбудеться в Саудівській Аравії. Водночас її ймовірну дату президент США не назвав.

У цей же день відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Президент України подякував за інтерес до того, що "ми можемо зробити разом", а американський лідер поінформував колегу про деталі розмови з Путіним.

За словами Трампа, розмова з Зеленським "пройшла дуже добре".

13 лютого на тлі розмови Трампа й Путіна очільники МЗС Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Великої Британії, Іспанії, України та ЄС опублікували спільну заяву після зустрічі в Парижі.

Вони підкреслили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах про досягнення миру.