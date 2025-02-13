Зеленський не підписав угоду зі США щодо рідкісноземельних металів - CNN

Президент України Володимир Зеленський не підписав угоду щодо рідкісноземельних металів, яку йому запропонував міністр фінансів США Скотт Бессент під час візиту до Києва.

Про це пише CNN.

Повідомляється, що під час зустрічі з Бессентом український президент отримав пропозицію щодо економічної співпраці, яка включала домовленості про рідкісноземельні метали. США зацікавлені у цих ресурсах через їхнє стратегічне значення для високотехнологічних галузей, зокрема оборонної промисловості.

Однак Зеленський не погодився на запропоновані умови, що свідчить про розбіжності у позиціях Києва та Вашингтона.

Зеленський очікував можливості особисто зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити перспективи мирного врегулювання. Однак Трамп у цей час провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, що стало ще одним сигналом зміни підходу Вашингтона до українсько-російського конфлікту.

Це рішення відбувається на тлі загальної зміни політики США щодо України. Міністр оборони США Пітер Гегсет заявив, що Вашингтон не підтримуватиме вступ України до НАТО, а миротворчі сили в регіоні мають формуватися без участі американських військових. Така риторика суттєво відрізняється від підходу попередньої адміністрації Білого дому.

Відмова Зеленського підписати угоду щодо рідкісноземельних металів може мати довгострокові наслідки для економічних відносин України зі США. Водночас вона демонструє прагнення Києва зберегти контроль над стратегічними ресурсами та уникнути невигідних умов співпраці.

Окрім цього CNN пише, що надії Зеленського щодо ключових принципів мирної угоди були розвіяні новим міністром оборони США Пітером Гегсетом, який заявив, що Україна не буде членом НАТО і ніколи не повернеться до кордонів 2014 року.