Глава Пентагону назвав нереалістичним план України вийти на кордони 2014 року

Міністр оборони Піт Гегсет з'явився на своєму першому засіданні Контактної групи "Рамштайн", що мета України звільнити всі окуповані Росією території є нереалістичною.

Про це пише АВСnews.

Проте коментуючи бачення адміністрації президента Дональда Трампа щодо можливого мирного врегулювання війни, він наголосив, що кровопролиття має припинитися, і ця війна має закінчитися.

Гегсет також підкреслив, що припинення бойових дій і досягнення стійкого миру є головним пріоритетом нового американського керівництва.

Україна, своєю чергою, наполягає на повному відновленні територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року. Крім цього, Київ вимагає гарантій безпеки з боку Заходу, зокрема через повноправне членство в НАТО та захист за статтею 5 Північноатлантичного договору.

Проте, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо це призведе до завершення війни.

На його думку, за столом потенційних перемовин мають бути Україна, РФ, США та Європа.

Трамп доручив завершити війну в Україні за 100 днів

Трамп доручив своєму спеціальному посланнику із питань врегулювання війни між Україною та Росією Кіту Келлогу забезпечити закінчення її за 100 днів. Цей термін озвучував раніше сам Келлог.

Повідомлялося, що Келлог приїде в Україну у середині лютого, але точна дата майбутнього візиту наразі ще не встановлена.

Проте план Келлога, який він виклав раніше в аналітичному інституті America First, викликає неоднозначну реакцію як в Україні, так і серед міжнародної спільноти.

Планується, що лінія фронту буде заморожена шляхом припинення вогню та введення демілітаризованої зони. За згоду на це Росія отримає обмежене пом’якшення санкцій, а повне – лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні.

Також зазначається, що Україну не просили б відмовитися від повернення окупованих територій, але вона повинна добиватися цього лише дипломатичним шляхом.